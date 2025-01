Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı içinde olduklarını belirterek, “Ama daha çok sanki 16 yaşın altındakileri genel anlamda bir erişim kısıtlayalım noktasındayız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin sosyal medya kullanım oranları dünya genelinde yüksek seviyelere ulaşırken, hükümet gençlerin internet ortamındaki güvenliğini sağlamak adına yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyleyen Uraloğlu, “Türkiye’de sosyal medya platformlarının birçoğu aktif. Türkiye sayısal olarak en çok sosyal medya kullanan ülkelerinden bir tanesi. Oransal olarak zaten en yükseklerinden bir tanesi. Biz sosyal medyayı ve orada vakit geçirmeyi seviyoruz. Belli platformların 58 milyona kadar varan kullanıcı sayılarının olduğunu söylerim. Totalinde 300 milyon civarında bir kullanım söz konusu birden fazla sosyal medya kullanıldığı için. Dolayısı ile buralar bir şekilde vakit geçirdiğimiz hem bilgilendiğimiz hem ticaret yaptığımız mecralar. Ama aynı zamanda da sizin bir kanal olarak bir sorumluluğunuz var. Her bilgiyi haber yapamazsınız. Her bilgiyi kamuoyuyla paylaşamazsınız. Her soruyu soramazsınız niye niye çünkü sizin kurallarınız var. Yani hem yazılı kurallarınız var hem de etik kurallarınız var... Ama sosyal medyada böyle bir sorumluluk konusunda çok büyük eksiklik var. Dolayısı ile buralara değişen ve dönüşen koşullara göre düzenleme yapılması gerekir. Özellikle son zamanda yaşamış olan olaylarda özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı çok olumsuz etkilediği ve bunu farklı yönlere doğru ülkemizin, milletimizin istikbalini tehdit edecek yönlere doğru gidebileceğiyle ilgili bazı emareler var. Bizde bunun üzerinde dünyada da ‘13 yaş mı 16 yaş mı olsun’ diye tartışılıyor” diye konuştu.

“Nihai karar TBMM tarafından verilecek”

Bakan Uraloğlu, Türkiye’deki sosyal medya platformlarında kullanıcı sayılarının 300 milyona kadar çıktığını belirterek, gençlerin sosyal medya kullanımının olumsuz etkilerinden endişe duyduklarını dile getirdi. 16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımının engellenmesinin tartışıldığını açıklayan Uraloğlu, aile izni gibi alternatif yöntemlerin de gündeme geldiğini söyledi. Ancak nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından verileceği ifade edildi.

“Nasıl tespit edeceksiniz? Sorusunu siz sormadan ben söyleyeyim” diyen Uraloğlu, “Kesinlikle kişisel bilgiler hiç paylaşılmasın. Ama yapay zekada her türlü algoritma var. Bu yasal sorumluluğu doğrudan sosyal medya platformlarına vermeyi düşünüyoruz. Kişinin paylaştığı fotoğraflar, paylaşımları şeklinde kendisi tespit edecek ve ‘16 yaşının altındasın, ben sana müsaade etmiyorum’. Burada ‘Acaba belirli bir yaş aralığında ailelerin izni alınabilir mi’ diye de konuşuyoruz. Ama daha çok sanki 16 yaşın altındakileri genel anlamda bir erişim kısıtlayalım noktasındayız” dedi.

Roblox ve Discord’un durumu

“Roblox ve Discord’un tekrar açılma ihtimali var mı?”' sorusuna Uraloğlu, “Temas halinde yani mahkemenin kararları ve gerekçeleri var. Onları düzeltip yerine getirdiklerinde tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde, mahkeme de o kapatma kararını kaldırırsa ve bize de bu anlamda bir bildirim yaparsa elbette biz de gereğini yaparız" yanıtını verdi.

“Cep telefonu ve sosyal medyada dolandırıcılıkla ilgili bir düzenleme yapacağız”

Sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla gerçekleşen dolandırıcılıkların önlenmesine ilişkin de Uraloğlu, “Takip ettiğimiz bir konu. Biz bunları tespit ettikçe engelliyoruz. Bunları paylaşan sosyal medya platformlarına gerekli uyarıyı yaptık... Bununla ilgili belki yasal düzenleme yapmamız da söz konusu olacak. Cep telefonu ve sosyal medyada dolandırıcılıkla ilgili bir düzenleme yapacağız” ifadelerini kullandı.

5G teknolojisi ve gelecek planları

Uraloğlu, Türkiye'de 5G teknolojisinin yaygınlaştırılması çalışmalarına da değindi. Özellikle üretim tesislerinde yerli 5G ürünlerinin kullanılmasına yönelik adımlar atılacağını ifade etti. “2026 yılına kadar Türkiye'de ilk 5G sinyalinin alınması planlanıyor” diyen Uraloğlu, şunları söyledi:

“Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye’de 34 noktada 5G’yi deneyimleyebiliyorsunuz. Özellikle biz bunu üretim tesislerinde belirli lisanslar ve yetkiler verdik. Burada bilmemiz gereken Türkiye’deki 5G uyumlu telefon oranları nedir? Bu noktada da bir vaziyet alınması ve imkân oluşturulması gerekir. Biz, sektörle yaptığımız istişarelerle, ilgili kurumlarımızla ve üç GSM operatörüyle yaptığımız istişarelerde ihalesini bu yıl yapalım, önümüzdeki sene de ilk sinyali alalım istiyoruz. Burada mümkün olduğu kadar yerli ürünleri geliştirme ve kullandırma noktasında olalım. Eğer yurtdışından ürünler alınacaksa ki alınacak ürünler, tam anlamıyla hepsinin yerli olması söz konusu değil. O ürünleri de bu süreçte daha uygun fiyatlarla alabilmek. Çünkü ilk çıkan ürünler biliyorsunuz daha pahalıdır dolayısı ile 2026 yılı içerisinde ilk sinyalimizi alacağız.”

İstanbul-Şam uçuşları başlıyor

Son olarak, İstanbul-Şam arasındaki uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, 3-4 ay içinde İstanbul-Şam uçuşlarının başlayacağını duyurdu. Uçuşların yeniden başlaması için gerekli radar sistemlerinin kurulacağı belirtildi.