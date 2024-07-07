Sosyalist Enternasyonal'ın Bükreş'teki Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş Deklarasyonu'nda, CHP'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği destek vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deklarasyonun Türkiye için kritik bir adım olduğunu belirtti.

Sosyalist Enternasyonal'ın Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş Deklarasyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin önemli bir destek mesajı içeriyor. Özellikle CHP'nin yerel seçim başarısı ve demokrasi mücadelesine vurgu yapılarak, Türkiye'nin AB yolunda atacağı adımların önemine işaret ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, deklarasyonun Türkiye için kritik bir adım olduğunu belirterek, "CHP olarak Türkiye'nin Avrupa'da haklarını savunmaya devam edeceğiz. Sosyalist Enternasyonal'in deklarasyonda bizimle aynı görüşte olması önemlidir" ifadesini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Sosyalist Enternasyonal ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup arasındaki ilişkileri yürütmek üzere CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin göreve getirildiği açıklandı. Bu atama, CHP'nin uluslararası alandaki etkinliğini artırma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

CHP İktidarında AB'ye tam üyelik

CHP'nin Sosyalist Enternasyonal nezdinde elde ettiği destek, Türkiye'nin AB tam üyelik sürecinde demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında yapması gereken reformları daha da önemli hale getiriyor. Deklarasyondaki mesajlar, Türkiye'nin AB'ye entegrasyon sürecindeki potansiyelini güçlendirme adına umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konu ile ilgili olarak CHP, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin AB sürecinin kağıt üstünde bırakılmasını kabul etmiyoruz. İktidarımızda AB'ye tam üyelik hedefini gerçekleştireceğiz" dedi.