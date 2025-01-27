Sosyal medyada yayılan bir iddia, sosyetik güzel Rachel Araz ve Nur Bilen Yavuzer’in kocalarının yıllardır ilişkide olduklarını öne sürdü. Bu iddia, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, iki isim de hızla karşılık verdi.

"Biz de normal karı kocayız!"

Rachel Araz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mutlu evliliklerinin eleştirilmesine tepki gösterdi. “Mutlu aile tablosu görmeye tahammülünüz yok, illaki bir sorun olacak, illaki bu mutlu hayatın bir bedeli, filmlerdeki gibi 'susulan' bir tarafı olacak. Kimseyi üzmek istemiyorum ama biz de normal karı kocayız. Herkes hakkında atıp tutmak ne kolay değil mi?” şeklinde bir yorumda bulundu.

"Çirkin ve asılsız bir haber!"

Nur Bilen Yavuzer ise, kendisi ve kocasına yönelik iddialara sert tepki gösterdi. “Tanımadığınız aileler hakkında böyle çirkin ve asılsız bir haber yapmak inanın buna değmez” diyerek, sosyal medyada çıkan söylentilere karşılık verdi.