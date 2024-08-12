Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve attığı 17 golle ligde damga vuran Paul Onuachu için girişimler sürerken Nijerlayı futbolcunun kulübü Southampton'dan açıklama geldi.

Russel Martin'in bu sene ilk 11'de değerlendireceği ve hazırlık maçlarında forma şansı verdiği Nijeryalı futbolcu için açıklamalarda bulundu: "Öz güven açısından geçen sezondan çok farklı bir Onuachu var. Bu yaz farklı bir canavara dönüşmüş durumda. Burada olduğu sürece ondan faydalanmaya çalışacağız."