Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün "Cumhuriyetin 100. Yılında İZSU'dan 100 Proje" kapsamında İzmir'in Seferihisar ilçesinde Akarca Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı İnşaatı’nın temel atma töreni sonrası basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nin adayı olarak girdiği seçimlerde yüzde 58,10 oy oranıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanı seçilen Tunç Soyer, 2024 seçimlerinde yeniden adaylığa yeşil ışık yaktı, CHP Genel Merkezini işaret etti.



"DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık açıklamaları üzerinden Soyer'e 'Sizin kararınız nedir?' diye sorulması üzerine, "Valla biz temel atmak, açılış yaparak yetiştirmeye çalışıyoruz. Onun telaşındayız. Cumhuriyet Halka Partisi 100 yıllık bir parti, ben onun büyükşehir belediye başkanıyım. Daha yapacak çok şey var. Bütün bu sular durulur ve parti yetkili organları; genel başkan, parti meclisi kararları verir. Ben gurula yapıyorum bu işi. Hakikaten yapacak çok iş var. Devam ediyoruz" dedi.



KILIÇDAROĞLU İLE ADAYLIK GÖRÜŞMESİ YOK

Soyer, 2024 yerel seçimlerinde yeniden büyükşehir belediye başkan adayı olma konsunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesinin olup olmadığının sorulması üzerine ise "Yok, hayır. Ama geleceğe dair İzmir'le ilgili öngörülerimizi, projelerimizi genel başkanımızla paylaşıyorum" açıklamlarında bulundu.



"YERELİN DİNAMİKLERİ FARKLI İŞLİYOR"

Yerel seçimlerde partiler arasında işbirliği yapılması halinde bazı illerin paylaşılacağı iddialarına ilişkin ise Soyer, "Yerelin dinamikleri farklı işliyor, genel seçimlerde merkezde yapılacak ittifakların çok farklı ihtiyaçtan kaynaklanması mümkün olabiliyor. Anlaşılır bir şey ama yerelde öyle değil. Her ilin, her ilçenin kendine özgü dinamikleri var. O dinamikler çerçevesinde her yerin kendi ittifaklarını oluşturması gibi bir mecburiyet var. Bir belediye başkan adayı o şehirde yaşayan herkesin oyuna taliptir. O oyu alacağı kimle ittifak kurması gerekiyorsa onu kurar. Dolayısıyla bu ittifaklar ilçeden ilçeye, ilden ile değişebilir" ifadelerini kullandı.

"UMRUMDA DEĞİL"

Bazı siyasi partilerin kendisinin başkan adayı olmaması için dile getirdikleri söylemlere ilişkin de Soyer, "4,5 senedir bıkmadılar, yılmadılar. Bir türlü muvaffak olamadılar. Dimdik ayaktayız; canla, başla, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. O yüzden hiç umrumda değil. Bir kulağımdan giriyor bir kulağımdan çıkıyor. Biz işimize bakıyoruz" dedi.