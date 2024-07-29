Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam 96 milyar lira prim borcunun yaklaşık yüzde 80'inin belediye şirketlerine ait olduğunun altını çizerek, "Biz belediyelerle ilgili borçları toplayabiliyoruz. Sorun belediye şirketleriyle ilgili" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı.

Belediyelerin SGK'ye toplam prim borcunun yaklaşık 96 milyar lira olduğunu belirten Bakan Işıkhan, sigorta primlerinin ödenmesi gereken zorunlu primler olduğunu anımsattı. Bakan Işıkhan, belediyelerle birlikte belediye şirketlerinin de SGK'ye sigorta prim borcunun bulunduğuna işaret ederek, belediye şirketlerinin borcunun da belediyelerin borcu olarak görüldüğünü açıkladı.

Asıl meselenin belediye şirketlerinin prim borçlarının ödenmemesi olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "96 milyar liralık borcun yaklaşık yüzde 80'i belediye şirketlerine ait. Biz belediyelerle ilgili borçları toplayabiliyoruz. Sorun belediye şirketleriyle ilgili. Belediye şirketlerinin ödenmeyen prim borçları bizim gündemimizde. Parti ayrımı gözetmeden borçlu tüm belediyelerden biriken borçlarını kısa sürede ödemelerini istedik" dedi.

İstanbul başvurdu

Bakan Işıkhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) SGK'ye prim borcunun 5 yılda 46 kat artarak 3,3 milyar liraya ulaştığını belirterek, İBB'nin bir şirketinin 800 milyon liralık prim borcunu yapılandırmak için başvurda bulunduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "Tek bir şirketin borcu yapılandırıldı diye İBB'nin borcu kapandı sonucuna varmak hatalı olur" dedi.

Işıkhan, CHP'nin belediyelerin borçlarıyla ilgili bilgileri çarpıttığı değerlendirmesinde bulunarak, "Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 3,5 milyar lira olduğu söylenen borç, 31 Mart itibarıyla belediye şirketleri dahil toplam 382 milyon lira. Bursa Büyükşehir Belediyesi en az borçlu belediyelerden biri" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK'ye prim borcunun 5 yılda 885 kat artarak 5,4 milyar liraya, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 5 yılda 25 kat artarak 5,7 milyar liraya, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 5 yılda 9 kat artarak 3 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Bakanlığın açıkladığı tabloya göre; 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borcu 6.1 milyon iken Mart 2024'te borç 5.7 milyar TL'ye ulaşmış.

30 büyükşehir belediyesinin prim borçlarının yüzde 76'sının ve 1 milyar liranın üzerinde borcu olan 6 ilçe belediyesinden 5'inin CHP'li belediyeler olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, "CHP belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliğiydi, şimdi buna bir de borç belediyeciliği eklendi" ifadelerini kullandı.