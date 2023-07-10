FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi temmuz ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu, Başkan Tunç Soyer idaresinde gerçekleştirldi. Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Holdeki İZBB Meclis Salonu'nda da gerçekleştirilen oturumda Başkan Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu okudu.Erdoğan’a yazdığı mektupta, kentin cezalandırılmaması belirterek yıllardır engellenen İZBB'nin bakanlık ya da diğer kamu kurumlarından talep ettiği ancak herhangi bir ilerleme kaydeilmeyen konuları dile getirdi.

Yazdığı mektubu okuyan Başkan Soyer, “Sayın Cumhurbaşkanım, söylediğiniz gibi 28 Mayıs seçim dönemi sona erdi. Türkiye’ye patinaj yaptıracağınızı bildirdiniz. Benim derdim geçmiş dönem defterlerini kurcalamak değil. Sayın Cumhurbaşkanı İzmir’i gerçekten anlamak istiyorsanız, sizin de yumruğunuzu gevşetmeniz gerekiyor. İzmir, Türkiye’nin vicdanıdır. İzmir’i anlamadan İzmir’in geleceği kurulamaz. İzmir’i anlamanın bazı anahtarlarını paylaşmak istiyorum. İzmir, muhalaeti ile çok rengi çok sesi, çok nefesi ile var olmaya devam edecektir. Bu çok seslilik tehdit değil, zenginliktir Türkiye için. Unutmayın size oy vermeyenler en az size oy verenler kadar milliyetçi ve memleketine aşık. O yüzden ne korkarlar ne de sinerler. Ya benim gibi sev gibi sev ya da terket demeyin bize. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden biran bile sapmadan var olmaya devam edeceğiz. İzmir’in hakkını verin. CHP’li bir belediye başkanı var diye İzmir’i cezalandırmayın" dedi.

İZMİR HAKKINI İSTİYOR



Başkan Soyer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"7 yıldır ihalesi yapılmayan Halkapınar-Otogar Metrosu, 4 yıldır ihalesi çıkılmayan Elektrik Fabrikası Satışı. Örneğin yaklaşık bir senedir yurtdışı borçlandırma izni verilmeyen Çiğli Tramvayı. Yine yaklaşık bir yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda onay bekleyen 30 bin euroluk Narlıdere Metrosu gibi. Hakkettiğini kısmayın. Zira İzmir haksızlığa gelmez. İzmir 45 verip, 1 almak istemiyor, vakit kaybetmek istemiyor. İzmirli hakkını almak istiyor.”

AK PARTİLİ HIZAL'A ÇAĞRI

Mektubun ardından Soyer, AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’a dönerek, “Sayın Hızal, sizden rica ediyorum. Gelin beraber bakanlığa gidelim, ne zaman derseniz, sadece bir onay bekleyen 30 milyon euroluk Narlıdere Metrosu’nun hayata geçmesi için birlikte hareket edelim” dedi.



"ELİMİZDEN NE GELİYORSA..."

Hızal ise, “Asla bizim başkanımızın değilsiniz demedik. Bugün veya bundan sonraki süreçte, İzmir’in menfaati için ne gerekiyorsa, bütün grup temsilciler ile elimizin altına taşı koyarız, bazen bir telefon bazen bir mesaj ile konuşma ile çözülebilecek sorunları gördük ve çözdük. Biz bu anlamda, elimizden ne geliyorsa yapacağız” şeklinde cevap verdi.