İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün "Cumhuriyetin 100. Yılında İZSU'dan 100 Proje" kapsamında İzmir'in Seferihisar ilçesinde Akarca Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı İnşaatı’nın temel atma töreni sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, basın mensuplarının kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Soyer, kentteki çöp depolama alanı ihtiyacı konusunda gündemde olan Yamanlar bölgesine ilişkin net konuştu.



"KEŞKE YAMANLAR OLSA"

Yamanlar bölgesine ilişikin açıklamlarda bulunan Soyer, “Bizden önceki dönemde belediyemiz, Yamanlar ile ilgili girişimde bulunmuş. Uzun yıllar sürmüş, sonunda izin de verilmiş fakat sonra yaptığımız araştırmalar bize gösteriyor ki; orası zeytinlik bir alan ve bir metre altında su var. Önce kurutulması gerektiğini söylüyorlar. Bu şu demek; o yer altı suyu daha aşağı insin diye, günde 200 ton suyu çekip boşaltmanız lazım. Bir yerlere dökmeniz lazım. Böyle bir kuraklık döneminde bu akıl alır bir şey değil. Suya o kadar ihtiyacımız olan bir zamanda bir yerde çöp tesisi kuracaksınız diye o suyu boşaltmak ne demek. Hiçbir açıdan mantıklı değil. Keşke Yamanlar’da o su kaynağı olmasa ve keşke bu kadar yer altı yukarıda bir noktada olmasa. Eğer Yamanlar ile ilgili bir ÇED onayı var ise biz niye yapmayalım? Bizim için illa şurası olsun diye bir dert yok. Biz sadece mümkün olan en kısa sürede Harmandalı’yı boşaltmak ve onun yerine alternatif çöp depolama alanları yaratmak istiyoruz. Keşke Yamanlar olsa ama göz göre göre yer altı sularını zehirleyecek bir onay vermeyiz” diye konuştu.

"ACABA İZMİR’DE YENİ İLLER, İLÇELER Mİ OLACAK"

Soyer, medyada bazı ilçelerin il olması ile ilgili gündeme gelen iddialarda İzmir’den de 4 ilçenin yer alması hakkında ise “Hangi gerekçelerle bu planlama yapılıyor, hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü bu dönemin en belirgin özelliği; birileri bir kapının arkasında bir şey yapıyor, biz hepimiz bekliyoruz. Kimse, kimseye akıl danışmak, fikir sormak, bunu tartışmak gibi böyle bir şeye niyet etmiyor. Dolayısıyla biz sanki başka bir memlekette yaşıyor gibi uzaktan izliyor ve bekliyoruz. Acaba bizimle ilgili ne karar verecekler, acaba İzmir’de yeni iller, ilçeler mi olacak, bir gün muhtarlıklar mı kapanacak, ilçeler mi kapanacak, hiçbir şey bilmiyoruz. Maalesef böyle tuhaf bir durum var" açıklamlarında bulundu.

"İZMİR’E ŞAŞI BAKMASINLAR"

Bazı projelerle ilgili uzun süredir beklenen onayların yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığından geldiğinin hatırlatılması ve bu tavrın devamlılığı hakkında bir çağrısı olup olmadığının sorulması üzerine Başkan Soyer, “Bir yıldır beklediğimiz onaylardı. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve Hamza Dağ’a teşekkür ediyorum. Onların ilgileri yolu açtı” derken mezarlık ve çöp depolama alanları konusunu da Soyer, “Özellikle çöp depolama alanları ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2017’de İzmir için öngördüğü 5 noktada tesis kurulması ile ilgili iradesi hala devam ediyor. Dolayısıyla bizim de Harmandalı’yı bir an önce kapatıp yeni çöp depolama alanları yaratmamız lazım. Bu konuda Bakanlığın Menderes’te sürdürdüğü bir proje var, bizim için öngördüğümüz Urla’da iki ayrı nokta var. Bakanlığın bunlarla ilgili destek vermesi lazım. Elbette hükümet ve devletimizin birçok kurumu ile ilişkimiz var ve İzmir’e şaşı bakmamalarını, Türkiye’nin Konya’sına, Malatya'sına, Kayseri'sine nasıl bakıyorlarsa İzmir’e de böyle bakmalarını istiyoruz. Bu İzmirli’nin hakkı, bizim en doğal hakkımız. Biz bir lütuf peşinde değiliz, ayrımcı bir muamele peşinde değiliz. Biz İzmir olarak hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.

"HEPİMİZİN HAKKI"

Soyer, konuya ilişkin açıklamalarını devamında ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığımız o mektubun, tüm kalemlerinin, izinlerinin, onaylarının tek tek verilmesini talep ediyoruz. En ivedi olarak mezarlık ve çöp depolama alanlarıyla ilgili onay bekliyoruz. Hepimizin hakkı, öldükten sonra gömülmek. Bundan daha doğal ne olabilir? Mezar yeri istiyoruz. Çöp dökme yeri istiyoruz. En doğal taleplerimiz" dedi.



