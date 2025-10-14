İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İZENERJİ’de 12 yıl genel müdürlük yapan Ali Celal Ergin, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.
İngiltere’de kimya mühendisliği eğitimi alan Ergin, özel sektördeki uzun çalışma hayatının ardından Aziz Kocaoğlu döneminde İZENERJİ bünyesine katıldı. Yaklaşık 12 yıl boyunca genel müdürlük görevini yürüttü ve önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yakın çalışma arkadaşları arasında yer aldı.
Ali Celal Ergin, Karşıyaka Spor Kulübü yöneticiliği ve Divan Kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmuş, Karşıyaka camiasında sevilen bir isim olarak tanınıyordu.
Ergin’in cenazesi yarın (Çarşamba) Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazının ardından aile kabristanında defnedilecek.