İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Sözcü Gazetesi ve SZC TV'nin sahibi Burak Akbay hakkında mahkeme, yakalama kararı çıkardı.

Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıktı!

Davanın önceki duruşmalarına katılmayan Burak Akbay, yurt dışında bulunması nedeniyle ifadesi alınamamıştı. Mahkeme heyeti, Akbay'ın duruşmalara katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

İşleri nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirtti

Duruşmada savunma yapan Burak Akbay’ın avukatı Erdal Kılbaşoğlu, müvekkilinin işlerinin yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılamadığını ifade etti. Ancak mahkeme, bu gerekçeyi yeterli bulmayarak yakalama kararını uygulamaya koydu.