Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde sabaha karşı çıkan yangın faciası haberiyle sarsıldı. Saat 03.27'de otelin restoran bölümünde başladığı tahmin edilen yangın hızla tüm binayı sardı. İlk belirlemelere göre, 10 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi de yaralandı.

Nedim Türkmen ve ailesine ulaşılamıyor

Yangın sırasında otelde Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Ekonomi çevrelerinde sevilen bir isim olan Türkmen’e sabah saatlerinden bu yana ulaşılamıyor. Yakınlarının çevre hastanelerde yaptığı araştırmalardan da herhangi bir sonuç alınamadı. Türkmen, kayak sporuna olan ilgisi ve ekonomi alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor.

Bolu Belediye Başkanı: Can kaybı artabilir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, can kaybının artmasından endişe ettiklerini belirtti. Yangın ihbarının ardından çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sürerken, yangının restoran bölümünden başladığı düşünülüyor.

Yangında yaralanan 32 kişinin çevredeki hastanelerde tedavileri devam ederken, otelde bulunan diğer tatilciler tahliye edilerek güvenli bölgelere sevk edildi.