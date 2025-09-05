ABD hisse senedi piyasalarındaki yüksek değerlemeler, analistlere göre uzun vadede zayıf bir performansın işareti olabilir. Deneyimli fon yöneticisi Mark Cooper, yatırımcıların dikkatini küçük sermayeli uluslararası değer hisselerine çevirmeleri gerektiğini söylüyor.

ABD borsalarında yüksek değerleme uyarısı

ABD borsalarında şirketler tarihsel ortalamaların üzerinde fiyatlanıyor. S&P 500 Endeksi, 20 yıllık ortalama fiyat/satış oranının yüzde 67, 10 yıllık ortalamasının ise yüzde 35 üzerinde işlem görüyor. Bu durum, analistlere göre aşırı değerleme sinyali veriyor.

Cooper: Büyük şirketlerde risk, küçüklerde fırsat

MAC Alpha Capital Management’ın baş yatırım sorumlusu Mark Cooper, büyük sermayeli hisselerin yüksek fiyat/kazanç oranlarına dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Cooper’a göre:

Küçük sermayeli uluslararası değer hisseleri, önümüzdeki 10 yılda S&P 500’den daha iyi performans gösterebilir.

Bu gruptaki hisseler, ABD piyasasına kıyasla düşük fiyatlamalarla işlem görüyor.

Yatırımcıların portföylerindeki ağırlığı düşük olan bu segment, uzun vadede önemli kazanç fırsatı sunuyor. Gram altın güne yine rekorla başladı İçeriği Görüntüle

Tarihsel veriler ne söylüyor?

Cooper, MSCI EAFE Endeksi üzerinden yaptığı analizde, uluslararası küçük sermayeli değer hisselerinin ABD piyasasına kıyasla 55 yıllık ortalamalara göre tarihi dip seviyelerde olduğunu belirtiyor. Bu farkın kapanması için beş yıl içinde S&P 500’den yüzde 27 daha fazla büyüme potansiyeli bulunduğunu ifade ediyor.

Açığa satış ve spekülatif risk

ABD’de özellikle teknoloji ağırlıklı büyük hisselerde görülen yüksek değerlemeler, spekülatif riskleri artırıyor. Cooper, “10 veya üzeri fiyat/satış oranıyla işlem gören küçük sermayeli şirketler açığa satış için uygun olabilir” diyor.

Sonuç: Uzun vadeli fırsat

Üç ana eğilim — düşük fiyatlama, değer hisselerinin ucuzluğu ve yatırımcıların düşük portföy ağırlığı — küçük sermayeli uluslararası değer hisselerini öne çıkarıyor. Cooper’a göre bu grup, “en az 50 yıldır ABD borsasına göre en düşük seviyesinde” işlem görüyor ve uzun vadeli yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar barındırıyor.