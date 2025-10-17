Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin 2025 yılı ikinci kredi notu değerlendirmesini bu akşam açıklayacak. Piyasalar, yeni not raporunda ekonomi yönetiminin politikalarının nasıl değerlendirileceğini yakından izleyecek.

S&P Türkiye kredi notu geçmişi

S&P, nisan ayında Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinde teyit etmiş ve görünümünü “durağan” olarak belirtmişti. Kısa vadeli kredi notu ise “B” seviyesinde sabit tutulmuştu. Kuruluş, durağan görünümün mevcut ekonomi politikalarının iç ve dış riskleri dengeleyeceği beklentisini yansıttığını ifade etmişti.

Bu akşam açıklama bekleniyor

Piyasalar kapandıktan sonra, S&P’nin Türkiye’ye ilişkin yeni kredi notu raporunun duyurulması bekleniyor. Kuruluş genellikle açıklamaları ABD borsası kapanışının ardından yapıyor. Türkiye saatiyle 21.00-22.00 civarında yapılması öngörülen açıklama, yatırımcılar ve finans çevreleri tarafından yakından takip edilecek.

Yeni raporun içeriği

S&P’nin raporu, Türkiye’nin mali istikrarı, döviz rezervleri, para politikası ve ekonomik büyüme tahminleri açısından kritik önem taşıyor. Daha önce yapılan tahminlerde Türkiye’nin bu yıl yüzde 2.7, 2026’da ise yüzde 2.9 büyüyeceği öngörülmüştü. Bu akşamki değerlendirme, söz konusu tahminlerde bir değişiklik olup olmadığını gösterecek.

Kredi notu yükselebilir mi?

S&P, Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi için enflasyonun tek haneli rakamlara yaklaşması ve Türk lirasına olan güvenin artmasını şart koşuyor. Para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesi, notun olumlu yönde etkilenmesini sağlayabilir.

Riskler ve dikkat edilecek kriterler

Mali istikrar üzerindeki baskılar, anti-enflasyonist politikaların gevşemesi veya net döviz rezervlerindeki hızlı düşüş, kredi notunun aşağı yönlü revize edilmesine yol açabilir. Bu nedenle, ekonomi yönetiminin son dönemdeki uygulamaları raporda kritik öneme sahip olacak.