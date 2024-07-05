SpaceX, tamamen sivil bir ekiple gerçekleştireceği Polaris Dawn göreviyle uzay araştırmalarında yeni bir döneme hazırlanıyor. Görev, ABD'li milyarder Jared Isaacman'ın desteğiyle 31 Temmuz'dan sonra fırlatılacak.

İkinci tamamen sivil görev

Polaris Dawn, Eylül 2021'de gerçekleştirilen Inspiration 4 görevinin ardından, SpaceX'in tamamen sivillerden oluşan ikinci uzay misyonu olacak. Bu görevle birlikte uzayda ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirilecek ve insan sağlığına yönelik araştırmalar yapılacak.

Uzayda test edilecek

Görevin ana hedefleri arasında, tarihteki ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek ve bu süreçte insan sağlığı üzerinde detaylı araştırmalar yapmak yer alıyor. Ayrıca, SpaceX Crew Dragon kapsülü, Starlink WiFi bağlantısı ile donatılarak bu teknolojinin uzayda nasıl çalıştığı test edilecek.

En mürettabatlı görev

Polaris Dawn, Dünya'nın yaklaşık 700 kilometre üzerinde bir yüksek yörüngeye ulaşmayı hedefliyor. Bu, Apollo Ay görevlerinden bu yana en yüksek irtifada gerçekleştirilecek mürettebatlı görev olacak.

Dört ekip üyesi yer alacak

Görevde, Jared Isaacman'ın da aralarında bulunduğu dört ekip üyesi yer alacak. SpaceX Crew Dragon kapsülü, ekibi taşıyarak Dünya etrafındaki yörüngede yaklaşık beş gün geçirmelerini sağlayacak. Bu süre zarfında ekip, uzayda çeşitli bilimsel deneyler ve teknolojik testler yapacak.