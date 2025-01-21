Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında, Sparta Prag ile İnter karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak ve tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Sparta Prag galibiyet peşinde

Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 4 puanla 28. sırada yer alan ekip, evinde galibiyet arıyor.

İnter deplasmanda avantaj peşinde

İnter, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta forma giymesi bekleniyor. İnter, deplasmanda 3 puanı alarak yoluna devam etmek istiyor.

Sparta Prag - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 22 Ocak 2025, Çarşamba

Saat: 23.00

Yayın Kanalı: tabii Spor 1

Stadyum: epet ARENA

Hakem: A. Hernandez

Yan Hakemler: J. Naranjo, D. Rojo