Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'nden destek

Yangın, 12.25 sularında ormanlık alanda dumanların yükselmesiyle fark edildi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler arasında İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 2 yer ekibi yer aldı. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın bölgesine sevk edildi.

Hızlı müdahale sonucu söndürüldü

Havadaki ve karadaki yoğun müdahale sayesinde alevlerin yayılması önlendi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler şu anda bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.