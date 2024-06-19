Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı’nda orman yangını meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğünün müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.MANİSA (İGFA) - Spil Dağı’nda Turgutalp mahallesi ile Sultan Yaylası’nın arasında kalan alanda bir evin bahçesinde yakılan mangal, orman yangınına neden oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye aracı ve 4 tanker ile Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ise 2 helikopter, 1 uçak ve 13 arazöz ile yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, bayram tatilinde mesire ve orman alanlarını tercih eden vatandaşları mangal yakmamaları konusunda uyardı. İnal, “Mangal ateşi bu örnekte olduğu gibi rüzgarın etkisiyle yangına neden olabiliyor. Bir dağ evinin bahçesinde yakılan mangalın neden olduğu yangını kısa sürede kontrol atına aldık. Vatandaşlarımızdan yapılan uyarıları dikkate almalarını daha dikkatli ve duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.