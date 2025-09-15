Shakespeare’in ölümsüz trajedileri ile Truva mitolojisini modern bir sahne diliyle harmanlayan oyun, izleyicilere eşsiz bir tiyatro deneyimi sundu.

Yönetmen ve yazar Arda Aydın imzasını taşıyan, Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu yapımcılığında hazırlanan SPIRITUA, klasik tiyatro kalıplarını dönüştürerek Türkiye sahne sanatlarında yeni bir soluk getiriyor. ÇGST’nin 45 genç oyuncusunun yer aldığı dev prodüksiyon, 7’den 77’ye herkesin kendinden bir şey bulabileceği kapsayıcı anlatısıyla dikkat çekiyor.

Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear ve III. Richard gibi Shakespeare’in en önemli eserlerinden esinlenen oyun, Truva Savaşı’nın mitolojik öyküsünü çağdaş bir dille sahneye taşıyor. Geçmiş ile bugünü karşı karşıya getirmek yerine birbirine bağlayan SPIRITUA, seyircileri dönüştürücü bir yolculuğa davet ediyor.

İzmir’de ilk kez sahnelenen SPIRITUA, yoğun ilgiyle karşılandı. Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran seyirciler, güçlü sahne enerjisi ve büyüleyici görsel tasarım karşısında adeta nefeslerini tuttu. İzmirli sanatseverlerden tam not alan oyun, turne kapsamında 3 Ekim Cuma günü saat 20.30’da Ankara AST Bilkent Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Daha sonra İstanbul AKM ve CKM sahnelerinde gösterimler devam edecek.

Türkiye’de tiyatro ekiplerinin turne düzenlemesinin giderek zorlaştığı bir dönemde, SPIRITUA tam 60 kişilik bir kadroyla İzmir ve Ankara’da sahneye çıkarak büyük bir başarıya imza atıyor. Bu süreç, hem sahne arkasındaki teknik ekibin hem de oyuncuların özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşiyor. Prodüksiyonun boyutu, kolektif emeğin tiyatro sahnesinde nasıl hayat bulduğunu gösteriyor.

2018 yılında Biraderler Yapım’ın sosyal girişimi olarak kurulan ÇGST, bugüne kadar “Pencere”, “Sen Yaz Ben Oynarım” ve ödüllü “Dolap: Bir Gençlik Müzikali” gibi projelerle dikkat çekti. İstanbul’da elde ettiği başarıyı Ege’ye taşımaya hazırlanan topluluk, yeni sezonda İzmir’de daha fazla genci sahne sanatlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Sanatın birleştirici gücünü gençlerle büyütmeyi amaçlayan ÇGST, İzmir’deki yeni projeleriyle hem tiyatro dünyasına hem de gençlerin kültürel gelişimine katkı sağlamayı planlıyor.

SPIRITUA, yalnızca bir tiyatro oyunu değil; gençlerin sanatla kurduğu bağın ve kolektif emeğin sahnedeki güçlü bir yansıması olarak Türk tiyatrosunda şimdiden özel bir yere sahip oldu.