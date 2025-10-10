Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu haftaki bülteninde üç şirketin sermaye artırımı başvurularını onayladığını duyurdu. Kurul, iki şirketin bedelsiz, bir şirketin ise tahsisli sermaye artırımına izin verdi.

Lider Turizm (#LIDER)

SPK, Lider Turizm’in 660 milyon TL değerindeki bedelsiz sermaye artırımını onayladı. İşlem sonrası şirketin sermayesi 825 milyon TL’ye çıkacak. Artırılan sermaye tamamıyla iç kaynaklardan karşılanacak.

Fonet Bilgi Teknolojileri (#FONET)

Fonet Bilgi Teknolojileri’nin bedelsiz sermaye artırımı da onaylandı. Mevcut sermaye 144 milyon TL’den 936 milyon TL’ye çıkarılacak. 792 milyon TL’lik artırımlık kısmın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

Gimsan Gedik İplik (#GEDIZ)

Gimsan Gedik İplik’in tahsisli sermaye artırımı başvurusu şartlı olarak onaylandı. Şirketin sermayesi 7,2 milyon TL’den 1,45 milyar TL’ye çıkarılacak. Tahsisli paylar Mehmet Emin Süleymanoğlu’na tahsis edildi.

SPK bültende, Süleymanoğlu’nun tahsisli sermaye artırımından sonra şirketin %99,5 hissesine sahip olacağı ve payların borsada işlem görmesi durumunda 1 yıl boyunca satılmayacağına dair taahhüdün sağlanacağını belirtti. Ayrıca diğer ortakların paylarını satma haklarının kullanılacağı ifade edildi.