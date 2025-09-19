Prizma Pres Matbaacılık (#PRZMA): 72 milyon TL çıkarılmış sermaye, tahsisli olarak 80 milyon TL’ye çıkarılacak. Satış, Raşit Kuru’ya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak yapılacak. Pay satış fiyatı 13,61 TL ve Prosedür çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan düşük olmayacak.