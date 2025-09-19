Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende 6 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladığını duyurdu. Kurul, 4 şirketin bedelsiz ve 2 şirketin tahsisli sermaye artırımı talebini kabul etti.
Bedelsiz sermaye artırımı onayı
-
Sanifoam Endüstri (#SANFM): 225 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Artırım sonrası sermaye 375 milyon TL olacak. Kaynak tamamen iç kaynaklardan karşılanacak.
-
Silverline Endüstri (#SILVR): 305 milyon TL bedelsiz sermaye artışı onaylandı. Sermaye 350 milyon TL’ye yükselecek, artırım iç kaynaklardan finanse edilecek.
-
Koç Metalurji (#KOCMT): 2,045 milyar TL bedelsiz artırım onaylandı. Sermaye 2,5 milyar TL’ye çıkarılacak.
-
Yeşil GYO (#YGYO): Mevcut sermaye 263 milyon TL’den 1,316 milyar TL’ye çıkarılacak. Artırımın 1,053 milyar TL’si iç kaynaklardan karşılanacak.
Tahsisli sermaye artırımı onayı
-
Prizma Pres Matbaacılık (#PRZMA): 72 milyon TL çıkarılmış sermaye, tahsisli olarak 80 milyon TL’ye çıkarılacak. Satış, Raşit Kuru’ya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak yapılacak. Pay satış fiyatı 13,61 TL ve Prosedür çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan düşük olmayacak.
-
Merko Gıda (#MERKO): 101,1 milyon TL çıkarılmış sermaye, tahsisli artırımla 250 milyon TL satış hasılatı hedefiyle artırılacak. Paylar, AG Girişim Holding AŞ’ye tahsisli olarak satılacak ve mevcut ortaklar belirlenen süre zarfında sermaye artırımına katılabilecek.