Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) kendi geliştirdiği veya başkalarının projelerine yatırım yapmasına olanak tanıyan yeni düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı.

Proje yatırımlarına imkan

SPK'nın yeni düzenlemesiyle, GYF'ler, kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapabilecek. Ancak bu projeler, bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrıldığı projelerle sınırlandırıldı. Bu sayede, konut odaklı projeler desteklenecek ve konut üretimine katkı sağlanacak.

GYF kuruluş ve işleyiş esasları

Mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerin alınmış olması,

Projenin hazır ve onaylanmış olması,

İnşaata başlanması için gerekli tüm belgelerin tamamlanmış olması,

Bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olması.

Bu şartları taşıyan projelere yatırım yapmak amacıyla GYF'ler kurulabilecek. Bu fonların unvanlarında “proje gayrimenkul yatırım fonu” ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak.

Portföy yapısı ve yasal gereklilikler

Proje GYF portföyleri, yalnızca üzerinde proje geliştirilecek olan arsalar, gayrimenkul projeleri ve sınırlı sayıda para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak. Tapuda fon adına tescil edilen arsalar üzerinde en geç 3 yıl içerisinde gerekli yasal şartları sağlayan gayrimenkul projesinin inşaatına başlanması zorunlu olacak.

Yatırımcı koruma ve teminat

Yatırımcıların korunması amacıyla, fonun hasılat paylaşımı sözleşmelerinden doğan hakların, karşı taraf kamu kurumları ya da kamu bankaları olmadığı takdirde teminat altına alınması öngörülüyor. İnşaat işlerini yapacak müteahhidin yeterliliği için ise ilgili yönetmelikte düzenlenen müteahhitlik yetki belgesine sahip olma şartı aranacak.

Şemsiye fon yapısında sadeleşme

GYF'lerin şemsiye fon yapısında da sadeleşmeye gidildi. Menkul kıymet yatırım fonlarına benzer şekilde, her katılma payı ihracı için ayrı bir ihraç belgesi düzenlenmesi şartıyla bir şemsiye fona bağlı farklı GYF’ler oluşturulabilecek. GYF’lerin ihraç belgeleri yalnızca fonlara ilişkin genel esasları içerecek şekilde düzenlenecek, daha önce bilgilendirme dokümanlarında yer alan detaylar ise kurucular tarafından yatırımcılarla imzalanacak fon ihraç sözleşmesinde yer alacak.

Yatırımcı hakları

Yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla da düzenlemeler yapıldı. Katılma payları yalnızca fon süresinin sonunda nakde dönüştürülebilen fonlarda, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilendirme dokümanı değişikliklerinin yapılabilmesi için, değişikliğe onay vermeyen yatırımcılara fondan çıkış hakkı tanınması zorunlu kılındı.