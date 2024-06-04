Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 'dua' kodlamasıyla soruların çalışma evlerine getirildiği ve soruların verileceği kişilerin belirlendiği anlaşıldı.

Başsavcılık, sınava giren adayların cevap kağıtları ve ByLock yazışmaları incelenmesi sonucunda 18 şüphelinin sınav sorularını verdiği, 20 şüphelinin ise bu soruları aldığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 38 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.