Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 yılına ait İdari Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Bu raporda, 2023 yılı içerisinde halka arz edilen 54 şirketin sermaye piyasalarından 79,3 milyar lira fon sağladığı belirtildi. Halka arz edilen bu şirketlerin çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiği ve kurumsal yatırımcıların portföy büyüklüğünün 2,9 trilyon TL'ye ulaştığı ifade edildi.

SPK'nın yayımladığı raporda, 2023 yılında 54 şirketin halka arz edildiği ve bu şirketlerin sermaye piyasalarından 79,3 milyar TL fon sağladığı belirtildi. Halka arz edilen şirketler arasında imalat, enerji, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), finans ve tarım sektörleri öne çıktı. Sermaye artırımı yoluyla ise 41 şirket 83 milyar TL kaynak elde etti. Yurt içinde 368 milyar TL, yurt dışında ise 326 milyar TL borçlanma aracı ihraç edilerek toplamda 694 milyar TL kaynak sağlandı. Ayrıca, kira sertifikası ihracı yoluyla 133 milyar TL fon toplandı.

Kurumsal yatırımcıların büyümesi

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye ekonomisinin 2020 yılından bu yana kesintisiz büyüdüğünü ve 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini belirtti. Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasıla büyüklüğünün ilk defa 1 trilyon dolar sınırını aştığını ifade eden Gönül, sermaye piyasalarındaki canlılığın borsa yatırımcı sayısına ve işlem hacmine yansıdığını söyledi. Borsa yatırımcı sayısı 8,6 milyon ile rekor seviyeye ulaşırken, BİST pay piyasasında yıllık işlem hacmi 32,7 trilyon liraya yükseldi.

İdari para cezaları

2023 yılında SPK, gerçek ve tüzel kişilere toplamda 244 milyon 882 bin lira idari para cezası verdi. Bu cezalar, piyasa düzenlemeleri ve denetimleri kapsamında uygulanırken, piyasalarda güvenliği artırmak amacıyla çeşitli güncellemeler ve düzenlemeler yapıldı. Kurumsal yatırımcıların portföy büyüklüğü 2,9 trilyon TL'ye yükseldi ve portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlık büyüklüğü 3,2 trilyon TL'ye ulaştı.

SPK, sermaye piyasası kurumları ve kuruluşlarının başvurularını daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla e-başvuru projesini başlattı. 2023 yılı içinde hayata geçirilen projenin ilk aşaması kurumsal yatırımcıların başvurularını kapsarken, 2024 yılında tüm başvuruları kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

SPK'nın gelecek vizyonu

SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine katkı sunacak şekilde gelişmesi ve dengeli bir büyüme göstermesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Piyasalardaki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda gerekli güncellemelerin yapılacağını ve sermaye piyasalarına olan ilginin artırılması amacıyla çeşitli düzenlemeler hayata geçirileceğini ifade etti.