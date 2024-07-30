Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yaptığı incelemeler sonucunda, 30 Temmuz 2024 tarihli işlemlerden itibaren bir kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Bu karar, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındı.

SPK'nın yayımladığı bültende, Ceo Event Medya AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde belirtilen fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPK'nın 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla hareket edildiği belirtildi. Bu kapsamda, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, 6362 sayılı SPK'nın 128/1-(a) maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

İşlem yasağının gerekçesi

SPK'nın aldığı bu karar, Ceo Event Medya AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa manipülasyonu yapıldığına dair makul şüphelerin bulunmasıyla ilişkilendiriliyor. Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde, yatırımcıların haklarını korumak ve piyasa bütünlüğünü sağlamak amacıyla böyle bir tedbirin alınmasının gerekli görüldüğü açıklandı.

Piyasa manipülasyonu ve yaptırımlar

Piyasa manipülasyonu, sermaye piyasalarında yapay fiyatlar oluşturarak yatırımcıları yanıltmak amacıyla gerçekleştirilen işlemler olarak tanımlanır. Bu tür fiiller, sermaye piyasalarının güvenilirliğini zedelediği ve yatırımcıların zarar görmesine yol açtığı için ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalır. SPK'nın bu tür durumlara karşı aldığı tedbirler, piyasa bütünlüğünü koruma ve yatırımcı güvenini artırma amacı taşır.