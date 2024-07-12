Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 30 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı. Bu ihraç, Türkiye'deki kira sertifikası piyasasına büyük bir katkı sağlayacak.

Onaylanan sermaye artırımları

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ: 200 milyon liralık bedelli ve 250 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ: 3 milyar 160 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ: Tahsisli sermaye artırımı başvurusu.

Tahvil ve finansman bonosu ihraçları

SPK, aşağıdaki şirketlerin tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurularını onayladı:

Hedef Yatırım Bankası AŞ: 1 milyar 650 milyon lira

Huzur Faktoring AŞ: 350 milyon lira

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ: 9 milyar 690 milyon lira

TEB Finansman AŞ: 1 milyar 325 milyon lira

Lider Faktoring AŞ: 295 milyon lira

Kent Finans Faktoring AŞ: 556 milyon 525 bin lira

Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ: 2 milyar 200 milyon lira

Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ: 750 milyon dolar

Deniz Finansal Kiralama AŞ: 80 milyon dolar

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ: 40 milyar lira tutarındaki tahvil ve finansman bonosu, 200 milyon lira tutarındaki yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı.

Yatırım bankacılığı hizmetleri

SPK, Q Yatırım Bankası AŞ ve Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin çeşitli yatırım bankacılığı hizmetlerinde bulunmasına izin verdi.

Portföy ve yatırım fonları

Kurul, Nurol Portföy Yönetimi AŞ’nin değişken şemsiye fon, fon sepeti şemsiye fonu ve hisse senedi şemsiye fonunun kuruluşuna izin verdi. Ayrıca, Albaraka, Azimut, RE-PIE ve Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'lerinin çeşitli yatırım fonlarının kuruluşlarına ve katılma paylarının ihracına onay verdi.

Suç duyuruları ve idari para cezaları

Alkim Alkali Kimya AŞ: 1 kişiye 139 bin 566 lira ceza.

Ayen Enerji AŞ: 1 kişiye 311 bin 134 lira ceza.

Toplamda 450 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

9 gerçek kişi, 6 içerik sağlayıcı ve telefon hattını kullandıran 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 28 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemler başlatıldı.