Günlük antrenman rutininizi aksatmadan güzelliğinizi de ön planda tutmak mümkün. Doğru makyaj ürünleri ve teknikleriyle spor yaparken bile cildinizin nefes almasını sağlayabilir, doğal ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

İşte spor salonunda veya açık havada egzersiz yaparken tercih edebileceğiniz makyaj tüyoları.

Cilt Temizliği ve Nemlendirme

Makyaja başlamadan önce cildinizi nazik bir temizleyiciyle yıkayın ve hafif yapıda, yağsız bir nemlendirici uygulayın. Bu, hem cildinizi makyaja hazırlayacak hem de terlemeyle oluşabilecek gözenek tıkanıklığını önleyecektir.

Hafif Bir Fondöten veya BB Krem

Spor yaparken ağır fondötenlerden kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, cilt tonunuzu eşitleyen ve hafif yapıda bir fondöten veya BB krem tercih edebilirsiniz. Cildinizin nefes almasını sağlayan, suya dayanıklı ve terlemeyle akmayan ürünler ideal olacaktır.

Suya Dayanıklı Maskara ve Eyeliner

Göz makyajında suya dayanıklı maskara ve eyeliner kullanmak, terlemeye bağlı olarak oluşabilecek akmaları ve bulaşmaları önleyecektir. Siyah veya kahverengi gibi doğal tonlarda maskara ve ince bir eyeliner çizgisi, sade ve şık bir görünüm sağlayacaktır.

Kaşları Belirginleştirme

Kaşlarınızı doğal bir şekilde belirginleştirmek için suya dayanıklı kaş kalemi veya kaş maskarası kullanabilirsiniz. Kaşlarınızı doldururken doğal kaş şeklinizi takip etmeye ve abartıdan kaçınmaya özen gösterin.

Dudakları Nemlendirme

Spor yaparken dudaklarınızın kurumasını önlemek için renkli veya renksiz bir dudak nemlendiricisi kullanabilirsiniz. SPF içeren bir dudak balmı, dudaklarınızı güneşin zararlı etkilerinden de koruyacaktır.

Açık havada egzersiz yapıyorsanız, makyajınızın altına mutlaka geniş spektrumlu bir güneş koruyucu uygulamayı unutmayın. Bu, cildinizi güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarından koruyacak ve erken yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olacaktır.

Makyaj Sabitleyici Sprey

Makyajınızın kalıcılığını artırmak ve terlemeyle akmasını önlemek için makyaj sabitleyici sprey kullanabilirsiniz. Spreyi yüzünüzden 20-30 cm uzakta tutarak uygulayın ve kurumasını bekleyin.