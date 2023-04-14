11. İznik Ultra Maratonu'na 600 sporcu katılıyor

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen İznik Ultra Maratonu başladı.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Macera Akademisi-MCR Racesetter tarafından düzenlenen, üç gün sürecek İznik Ultra Maratonu ve Koşu Festivali'nin açılış programı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ilçenin ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce sporcuya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Sporcuların, İznik'in muhteşem doğal parkurlarını aşarak maceralı bir yarış yaşayacağını kaydeden Usta, "Ayrıca, tarihi eserlerin arasında yarışmacılar 5 kilometrelik UNESCO Koşusu ile muhteşem atmosferde koşma şansı yakalayacak. İznik Ultra Maratonu, Çocuk Koşusu ile son bulacak." ifadelerini kullandı.

Ultra maraton kapsamında ilk start, en uzun ve zor koşu yarışı olan 164 kilometrelik İznik Ultra 160K için verildi. Sporcuların, İznik Gölü'nün çevresini dolaşacağı etaba 27 atlet katılıyor.

Ayrıca, 50 ve 25 kilometrelik patika parkurları, 14 kilometre Çamdibi, 5 kilometre UNESCO Tarihi Kent Koşusu ve Çocuk Koşusu yapılacak.

Maratona katılan 70'i yabancı 600 sporcu, Türkiye'nin en büyük 5'inci gölünün çevresindeki patika ve yollarda koşarak İznik Gölü havzasının güzelliklerini keşfedecek.

İznik Ultra Maratonu, 16 Nisan Pazar günü sona erecek.