AŞI SIRASI 60 YAŞ ÜSTÜNDE
AŞI SIRASI 60 YAŞ ÜSTÜNDE
0
REKOR FİYATA SATILDI!
REKOR FİYATA SATILDI!
0
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
0
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
0

18 yaşında 32 madalya 14 kupası var

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan, Milli Takım sporcusu Burçak Şenman (18), 3 yaşında başladığı jimnastikte 32 madalya ile 14 kupanın sahibi oldu. Günde 8 saat antrenman yapan Şenman küçükken çok hareketli ve yaramaz olduğunu belirterek, “Annem, ‘kızım enerjisini atıp, sakinleşsin’ diyerek spora göndermiş. Jimnastikte yetenekli olduğumu ise antrenörlerim keşfetti” dedi

18 yaşında 32 madalya 14 kupası var
29 Mart 2021 Pazartesi 14:45

Manisa'da henüz 3 yaşındayken annesinin ‘kızım çok hareketli, enerjisini atsın’ diyerek spora başlattığı Burçak Şenman 18 yıllık hayatına 32 madalya ile 14 kupa sığdırdı. Ailesinin Manisa’dan İzmir’e yerleşmesiyle birlikte Şenman’ın henüz 7 yaşındayken profesyonel spor hayatı başladı. Jimnastikteki yeteneğiyle kısa sürede antrenörlerinin dikkatini çeken Şenman, 11 yaşında Milli Takım'a seçildi. Çalışmalarını özel bir spor kulübünde sürdüren Şenman, “Her gün 8 saat antrenman yapıyorum. Spor ders başarısını da artırıyor. Milli Takım’da yeni başarılara imza atmak için çalışmalarımı disiplin içinde sürdürüyorum” dedi.  

AİLEDE TEK SPORCUYUM

Sporun bütün hayatını düzenlediğini belirten Şenman, okul başarısını da artırdığını ifade etti.  Sporun yanı sıra eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı'nda sürdüren Şenman, "Spor, hayatımın vazgeçilmezi. Ailede tek sporcu benim. Ancak bugüne kadar  sürekli ailem destek oldu. 3 yaşında hobi olarak başladığım jimnastikte yeteneğim olduğunu ve bu noktalara gelebileceğimi hiç kimse tahmin etmiyordu. Antrenörlerim jimnastikteki yeteneğimi keşfedince bu noktaya gelebildim. Spor ve eğitim hayatımı tamamlayan iki vazgeçilmezim” diye konuştu.

BAŞARILARLA DOLU BİR ÖMÜR

Profesyonel spor hayatına pek çok madalya sığdıran Burçak Şenman son olarak geçen 26 Mart'ta düzenlenen Bakü Jimnastik Şampiyonası’nda birincilik elde etti. Çok sayıda yarışmaya katılan Şenman, 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda Milli Takım ile birincilik elde etti. 2019'da Türkiye birinciliğine ulaştı. Şenman’ın Uluslararası Ritmik Jimnastik Çevrim İçi Şampiyonası'nda da birinciliği bulunuyor.

Etiketler; #izmir #manisa #burçak şenman
Önceki Haber
Kız arkadaşını beyzbol sopası ile dövdü!
Sonraki Haber
Bornova’da yatırımdan taviz yok
Karşıyaka'da Anıl ve Özgür dönüyor
Karşıyaka'da Anıl ve Özgür dönüyor
0
A Milli Takım, İspanya'dan zaferle dönüyor
A Milli Takım, İspanya'dan zaferle dönüyor
0
Altınordu'da Metehan rüzgarı
Altınordu'da Metehan rüzgarı
0
Göztepeli İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi
Göztepeli İrfan Can, Avrupa kulüplerinin gözdesi
0
Göztepe'de Kerim forma bekliyor
Göztepe'de Kerim forma bekliyor
0
Pınar Karşıyaka son saniye hatasıyla yıkıldı
Pınar Karşıyaka son saniye hatasıyla yıkıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.