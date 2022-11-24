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2022 FIFA Dünya Kupası

- İsviçre: 1 - Kamerun: 0

2022 FIFA Dünya Kupası
24 Kasım 2022 Perşembe 15:07

Stat: Al Janoub

Hakemler: Facundo Tello, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade (Arjantin)

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 90 Eray Cömert), Freuler, Xhaka, Sow (Dk. 71 Frei), Vargas (Dk. 81 Rieder), Shaqiri (Dk. 71 Okafor), Embolo (Dk. 72 Seferovic)

Kamerun: Onana, Nkoulou, Fai, Castelletto, Tolo, Anguissa, Gouet, Hongla (Dk. 68 Ondoua), Ekambi (Dk. 74 Nkoudou), Mbeumo (Dk. 81 Ngamaleu), Choupo-Moting (Aboubakar)

Gol: Dk. 48 Embolo (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 36 Fai (Kamerun), Dk. 64 Elvedi, Dk. 83 Akanji (İsviçre)
 

DOHA (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki ilk maçında Kamerun'u 1-0 mağlup etti.

Al Janoub Stadı'ndaki maçta İsviçre topa daha çok sahip olma düşüncesiyle oyuna başladı. Kamerun ise hızlı ataklarla etkili olan taraftı.

Afrika temsilcisi 10. dakikada Ekambi ve 14. dakikada Choupo-Moting ile çok net iki fırsattan yararlanamadı.

İsviçre ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Shaqiri'nin altı pas önüne yerden gönderdiği topa boş pozisyondaki Embolo gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

İkinci yarıda maçta tempo çok fazla yükselmedi. İsviçre oyunun kontrolünü elinde tutarken, Kamerun'a beraberlik için fazla şans tanımadı. İsviçre, Seferovic ile 90+5. dakikada net bir fırsatı kullanamadı.

- Seferovic ve Nkoudou yedekler arasında

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Haris Seferovic İsviçre'de, Beşiktaş'ta oynayan Kevin Nkoudou ise Kamerun'da yedekler arasında yer aldı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Abuoubakar da yedek bekleyen isimler arasında bulundu.

İsviçre'de Türk asıllı oyuncu Eray Cömert de ilk 11'e giremedi.

Seferovic 72, Nkoudou ve Aboubakar 74, Eray Cömert de 90. dakikada oyuna dahil oldu.

- Infantino'dan Roger Milla'ya plaket

İsviçre ile Kamerun arasında oynanan karşılaşma öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupalarının en yaşlı golcüsü unvanını sahip Kamerunlu Roger Milla'ya plaket verdi.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile birlikte maç öncesi sahaya çıkan 70 yaşındaki Milla, Infantino'nun elinden plaketini aldı.

Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmayı 39 bin 89 taraftarın izlediği açıklandı.

Etiketler; #2022 FIFA Dünya Kupası #futbol #isviçre #Kamerun
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