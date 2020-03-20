3 Grand Prix ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 3 Grand Prix daha ileri bir tarihe ertelendi.

3 Grand Prix ertelendi
20 Mart 2020 Cuma 11:14

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sporlardan birisi Formula 1 oldu. 13-15 Mart'ta sezonun açılışını Avustralya Grand Prix ile yapmaya hazırlanan Formula 1'de bu GP, koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Sezon öncesinde iptal edilen Çin GP ile birlikte Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'lerinin de ertelenmesiyle birlikte sezonun başlangıcı da askıya alınmıştı. FIA'dan yapılan yeni açıklama ile birlikte 3 Mayıs'ta koşulacak Hollanda GP, 10 Mayıs'ta koşulacak İspanya GP ve 24 Mayıs'ta koşulacak Monako GP'nin de ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. F1 kulislerinde dolaşan bilgilere göre güvenli bir ortam oluştuğu takdirde sezonun 7 Haziran'da Azerbaycan GP ile başlayacağı ve ertelenen yarışların, takvime sıkıştırılacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Önceki Haber
İngiltere, yol haritası çizecek
Sonraki Haber
Bakan Selçuk sürece ilişkin açıklamalarda bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.