3'üncü Lig'de Ege ekiplerinin rekabeti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta aynı puanla zirveyi paylaşan Ege ekipleri Nazilli Belediyespor ve Fethiyespor, yarın rakipleriyle devreyi lider bitirme hedefiyle karşılaşacak.

Yozgatspor 1959'u pazar günü erteleme maçında yenerek 29 puana ulaşıp, lider Fethiyespor'la ilk yarının son haftası öncesi puanları eşitleyen Nazilli Belediyespor, Yomraspor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Rakibinin 1 gol averajı önünde yer alan Fethiyespor, aynı saatte Çengelköy Futbul Kulübü deplasmanında koltuğunu korumaya çalışacak.

Ligde 3'üncü Grup'ta ilk yarının son maçları öncesi 32 puanla liderliğini koruyan Somaspor, Isparta 32 Spor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü de saat 13.00'te çalacak. 4'üncü Grup'ta maç eksikleriyle alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki Ege ekibinden Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda Alanya Kestelspor'u, Bergama Belediyespor da 14 Eylül Stadı'nda Sultanbeyli Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçlar da saat 13.00'te oynanacak. Bergama 14 maçta 17, düşme hattındaki Muğla ise 13 maçta 8 puan topladı.