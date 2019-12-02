300 sporcuya malzeme desteği

Merkezefendi Belediyesi engelli spor kulüplerine ve okullarına toplamda 300 engelli sporcuya malzeme desteği sağlayacak.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli sporcularımıza ve kulüplerimize malzeme desteğinde bulunacağız. Engelli kardeşlerimizin daima yanındayız. Sadece spor alanında değil birçok noktada onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yarın gerçekleştirecek olduğumuz törenimize tüm Merkezefendili, Denizlili hemşerilerimi bekliyorum" dedi.

Parkta yapılacak

Malzeme destek programı bugün Muratdede Mahallesi 402 Sokak'taki Engelsiz Yaşam Parkı'nda saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Çamlık İlköğretim Okulu ve İş Okulu Spor Kulübü, Denizli Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Denizli Engelliler Spor Kulübü, Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Denizli Mavi Ay Otizm Spor Kulübü, Sevgi ve Sessizler Spor Kulübü, Yeşilköy İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Dentaş Özel Eğitim Uygulama Spor Kulübü, Yeşilköy İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi ve İsmail Tosunoğlu İş Eğitim Merkezi Spor Kulübü.