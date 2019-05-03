8 aylık hamile yarışmacı

Marmaris'teki Uluslararası Arena Aquamasters Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, 8 aylık hamile 36 yaşındaki Nurçin Şahin Cem de 800 metre serbest yarışında kulaç attı. Cem, yarışmada 2. oldu

Master yüzücü Nurçin Şahin Cem, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda yer aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu, uluslararası yarışmanın bir parçası olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Hamileliğini öğrendikten sonra spora ara vermediğini belirten Cem, "İnsanlar birkaç ay geçtikten, karnım büyüdükten sonra bırakacağımı düşündü. Ben işten çıkıp hiçbir zaman eve gitmedim. Hep antrenmanlara gittim, yüzmeyi tercih ettim. İnsanları 8 aylık hamileyken yüzeceğime inandıramadım. Ailem ve etrafımdaki arkadaşlarım bir çılgınlık yaptığımı düşündü. 'Ben yarışlara katılacağım.' dediğimde, başta doktorum da bunu yapacağımı düşünmedi muhtemelen" ifadelerini kullandı.

Büyük destek

Aylar öncesinden Aquamasters organizasyonuna başvurduğunu belirten Cem, yarış haftasında 8 aylık hamile olacağını belirttiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Organizasyondan çok güzel bir dönüş aldım. Gerçekten bu kadarını kesinlikle hayal bile edemiyordum. Benimle bu kadar ilgilenip, bu organizasyona dahil edip, aynı zamanda bu kadar destek vereceklerini hayal bile edemezdim. Burada güzel bir yarış yapacağımı, keyif alacağımı biliyordum ama bu kadar takdir göreceğimi düşünmüyordum. Normalde burası bizim için sadece bir yarış değil, sosyalleşme alanı. Yarıştan sonra tanımadığım insanların tebrik edip, 'Çok güzel örnek oldun.', 'Bundan sonra eşlerimize ve etrafımızdaki insanlara senden bahsedeceğiz.', 'Yüzme dendiğinde aklımıza artık ilk sen geleceksin.' demesi, beni çok mutlu etti."

'Su' kıpır kıpırdı

Açık deniz yarışlarında bin 500 metre yüzeceğini de söyleyen Nurçin Şahin Cem, "Hayatımda hiçbir yarışı bu kadar heyecanla beklemedim. Ben eşimle de havuzda tanıştım. Eşim master camiasının rekortmen yüzücülerinden. Bebeğimiz kız olacak, inşallah doğduğunda adını 'Su' koyacağız. Bizim için çok önemli. Aquamasters birçok ilk yaşadı. Bu da bizim için ayrıca gurur oldu" diye konuştu.

Cem, yarışma anını ileride kızına anlatmak için sabırsızlandığını vurgularken, "Yarışırken suya girdiğimde zaten bütün tribün ayaktaydı. İlgi odağı olmuştuk. Biraz heyecanlandım. Suya girdiğim andan itibaren o da benimle hareket halindeydi. Mutlu olduğunu hissettim ve 800 metrenin nasıl bittiğini hiç anlamadım. İkimizde çok mutluyduk. Finişte kıpır kıpırdı. Elimi karnıma götürdüğümde hissediyordum" şeklinde konuştu.

Yüzmenin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Nurçin Şahin Cem, "Ruhuma ne iyi gelecekse, ben onu keşfettim. Hamilelik bir süreç. Huzurlu, mutlu hamilelik için bu tarz faaliyetlerde bulunmalarını insanlara tavsiye ediyorum. İçinizde cesaret olsun" sözleriyle kadınlara seslendi.

Devrim sayılır

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, Nurçin Şahin Cem ve ailesinin kendileri için çok kıymetli sporcular olduğunu dile getirdi.

Demirel, "Türk yüzme tarihinde devrim niteliğinde bir olay. İlk kez bir kadın sporcumuz, karnında 8 aylık bebeğiyle yarışı tamamladı. Master yarışı olmasına rağmen, annesinin torpiliyle yarışmış oldu. Yarışı baştan sona dikkatle izledik. Sağlık ekibi hazırdı. Başarılı bir yarış çıkardı. Böyle bir şeyi hayata geçirdiği için de kutluyorum. Gösterdiği cesaret ve özel çabayla Türk sporunda özel bir yeri olduğuna, kadınlara da özel bir mesaj verdiğine inanıyorum. Ciddi bir misyon üstlendi" değerlendirmesinde bulundu.