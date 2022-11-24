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A Milli Erkek ve Kadın Curling takımları, dünya şampiyonasına kota aldı

A Milli Erkek ve Kadın Curling takımları, dünya şampiyonasına kota aldı
24 Kasım 2022 Perşembe 14:29

ANKARA (AA) - A Milli Erkek ve Kadın Curling takımları, İsveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nı 6. sırada tamamlayarak, dünya şampiyonasına kota hakkı aldı.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Östersund şehrinde düzenlenen organizasyona, erkek ve kadın kategorisinde Avrupa'nın en iyi 10 ülkesi katıldı.

Ahmet Çelik antrenörlüğünde tarihte ilk kez A klasmanında mücadele eden Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 4 galibiyetle 6'ncı sırada tamamladı. Ülke puanını yükseltilen erkek milliler, 1-9 Nisan 2023 tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek Dünya Erkekler Curling Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Fatih Ağduman antrenörlüğündeki Kadın Milli Takımı da oynadığı 9 maçın 5'ini kazanarak Avrupa Şampiyonası'nı 6'ncı sırada bitirdi. Ülke puanını yükseltme başarısı gösteren kadın milliler, 18-26 Mart 2023 tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılma hakkı yakaladı.

Organizasyonu takip eden Federasyon Başkanı Kenan Şebin, milli takımların Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performanstan dolayı memnun olduğunu belirterek tüm sporcu, antrenör ve teknik ekibe teşekkürlerini iletti.

Etiketler; #Avrupa Curling Şampiyonası #isveç #Kenan Şebin
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