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A Milli Takım, İspanya'dan zaferle dönüyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 2'nci maçında İspanya’da oynanan mücadelede Norveç’i 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi

A Milli Takım, İspanya'dan zaferle dönüyor
28 Mart 2021 Pazar 09:37

4’üncü dakikada A Milli Takım öne geçti. Yusuf Yazıcı’nın sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu önünde bulan Ozan Tufan’ın beklemeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Jarstein’ın solundan filelerle buluştu: 0-1.

26’ncı dakikada Meling’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth’un yaptığı vuruşta top savunmadan döndü ve tekrar Norveçli oyuncunun önünde kaldı. Sörloth’un topu düzelterek sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

28’inci dakikada milli takım farkı 2’ye çıkardı. Yusuf Yazıcı’nın sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Çağlar Söyüncü’nün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 0-2.

36’ncı dakikada Meling’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Elyounoussi’nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

42’nci dakikada Türkiye, tehlikeli geldi. Burak Yılmaz’ın ara pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

İlk yarıyı A Milli Takım, 2-0 önde tamamladı.

55’inci dakikada Odegaard’ın sağ kanattan yaptığı ortada Sörloth’un kafa vuruşu dışarı gitti.

59’uncu dakikada A Milli Takım, farkı 3’e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan’ın sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hansen’in solundan filelerle buluştu: 0-3.

61’inci dakikada Burak Yılmaz’ın beklenmeden verdiği pasta ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

65’inci dakikada Elyounoussi’nin sol kanattan penaltı noktasına pasında topla buluşan Haaland’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

78’inci dakikada King’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Odegaard’ın şutunda kaleci Uğurcan’ın son anda müdahalesiyle top kornere gitti.

80’inci dakikada Norveç’te Thorstvedt, Caner Erkin’e kayarak yaptığı müdahale sonucunda direkt kırmızı kart gördü.

A Milli Takım, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

STAT: La Rosaleda

HAKEMLER: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero

NORVEÇ: Jarstein (Dk. 46 Hansen) - Ryerson (Dk. 68 Svensson), Ajer, Gregersen, Meling, Elyounoussi (Dk. 67 King), Midtsjö (Dk. 67 Thorstvedt), Berg, Odegaard, Haaland (Dk. 83 Thorsby), Sörloth

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Ozan Kabak), Yusuf Yazıcı (Dk. 69 Caner Erkin), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Taylan Antalyalı), Kenan Karaman (Dk. 72 Enes Ünal), Burak Yılmaz (Dk. 86 Halil Akbunar)

GOLLER: Dk. 4, Dk. 59 Ozan Tufan, Dk. 28 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

SARI KARTLAR: Gregersen, Sörloth (Norveç) - Mert Müldür (Türkiye)

KIRMIZI KART: Thorstvedt (Norveç)


Kaynak: DHA
Etiketler; #milli takım #maç #norveç türkiye
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