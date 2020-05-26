Akhisar'ın eski oyuncusu Manu yine küme düştü

Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı.

Akhisar'ın eski oyuncusu Manu yine küme düştü
26 Mayıs 2020 Salı 14:42

Türkiye'deki kariyerine başlamadan önce Hollanda'da forma giydiği son kulübü Go Ahead Eagles 2017-17 sezonunda küme düşen Manu, 2017-18 sezonunda aynı sonu transfer olduğu Gençlerbirliği'nde gördü. Ligin en köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, Manu'nun forma giydiği sezon 29 yıl sonra kendisini 1'inci Lig'de buldu.

Başkent temsilcisi, bu sezon başında tek sezonluk ayrılığın ardından Süper Lig'e döndü. Gençlerbirliği'yle küme düştükten sonra o yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'a transfer olan Elvis Manu, sezon başında takımıyla Süper Kupa'yı kazansa da sezon sonu yeşil-siyahlıların 7 yıldır yer aldığı Süper Lig'den düşüşüne engel olamadı. Akhisar macerası da diğer kulüpler gibi tek yıl süren futbolcu, bu sezon başında yolunu tuttugu Çin'in Beijing Renhe takımıyla da aynı kaderi yaşayıp art arda dördüncü kez küme düştü.

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