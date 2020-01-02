Akhisarspor'a transfer şoku

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında zirve hedefini tutturamayıp beşinci sırada kalan Akhisarspor, ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışırken, transfer yasağıyla sarsıldı.

Akhisarspor'a transfer şoku
02 Ocak 2020 Perşembe 12:10

Akhisar'a Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularına olan 2 milyon Euro civarında borcu nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenildi. Yasak ve alacaklı futbolcular konusunda açıklama yapmayan yeşil-siyahlı yönetim, borcu kapatarak transfer yapmanın yollarını arıyor. Süper Lig'de 7 yıl boyunca mali olarak en istikrarlı kulüplerden olmayı başaran, geçen sezon başında Türkiye Kupası şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nden dev gelir elde eden Akhisarspor, bu sezona başlarken Josue, Dany gibi yabancılarıyla yollarını sorunlu ayırmıştı. Devre arasında mevcut kadrosundan yalnız Eray'la yollarını ayıran, diğer futbolcuları takımda tutmayı planlayan Akhisar'ın 12 Ocak'a kadar sürücek Antalya kampı yarın başlayacak.


 


Kaynak: DHA
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