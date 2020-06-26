Akhisarspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig'de 28 Haziran Pazar günü Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek Akhisarspor'da yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
26 Haziran 2020 Cuma 15:38

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, teknik ekibe, futbolculara ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 PCR testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi. Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesinde yapılan testlerde aralarında teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Avdija Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş'in de bulunduğu toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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Akhisarspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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