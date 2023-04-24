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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Gören: Oyun planımıza çok sadık oynadık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 85-84 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, oyun planlarına sadık kalarak disiplinli bir müsabaka oynadıklarını söyledi

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Gören: Oyun planımıza çok sadık oynadık
24 Nisan 2023 Pazartesi 10:14

İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 85-84 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, yaptığı yazılı açıklamada, normal sezonun son haftalarında kritik maçların oynandığını belirtti. Beşiktaş Emlakjet'in özellikle evinde çok tempolu basketbol ortaya koyduğunu aktaran Gören, şunları kaydetti:

"Oyunu kontrol ederek, doğru atışları bulmamız gerekiyordu. Oyuncularımı tebrik ederim. Oyun planımıza çok sadık ve disiplinli bir maç oynadık. Tüm organizasyonumuz bu tip galibiyetleri çok hak ediyor. Kulübüm adına çok mutlu ve huzurluyum."

Ligde 11. galibiyetine ulaşan 37 puanlı Aliağa Petkimspor, düşme hattındaki Beşiktaş Emlakjet'in 3 galibiyet önünde yer alıyor. Play-off iddiasını sürdüren İzmir temsilcisi, 11 galibiyetli 5 takım içinde averajla 10. durumda bulunuyor. Aliağa Petkimspor, kalan 4 haftada TOFAŞ, Fenerbahçe Beko (D), Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'la (D) karşılaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galibiyet #Burak Gören #basketbol #Aliağa Petkimspor
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