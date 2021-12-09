Alsancak Mustafa Denizli Stadı görücüye çıkıyor

Türk futbol tarihinde hem İzmirliler hem de tüm futbolseverler adına büyük anlam ifade eden Alsancak Mustafa Denizli Stadı, yenilenen yüzüyle yarın kapılarını açarak görücüye çıkacak. Uzun yıllar tüm İzmir kulüplerinin maçlarını oynadığı, kent futbolunun mabedi olarak kabul edilen tarihi öneme sahip stadyum, yaklaşık 7.5 yıl aradan sonra bir müsabakaya ev sahipliği yapacak

Çürük raporu almasının ardından 2014 yılında kapatılıp, 2015'te yıkılan Alsancak Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından UEFA standartlarında yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılışı yapılan stadın ismi Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değişti. Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan 14 bin kişi seyirci kapasiteli stadyumun dış kaplamasında siyah-beyaz, koltuklarında ise kırmızı-beyaz renkler tercih edildi. 700 kişi kapasiteli misafir seyirci tribününün eklendiği, tribünlerin üzeri kapatılan yeni statta 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odası, UEFA ofisleri yer alıyor.

DENİZLİ'NİN ONUR GECESİ

Futbola başladığı Altay'da 18 yıl forma giyerek efsane futbolcular arasına adını yazdıran, geçen sezon 38 yıl sonra döndüğü Altay'ın 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren teknik direktör Mustafa Denizli, gençlik yıllarının büyük bölümünü geçirdiği ve isminin verildiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışında büyük onur yaşayacak. Her fırsatta, "Orası stat değil, evimiz" mesajı veren 72 yaşındaki Türk futbolunun usta teknik adamı, farklı duygularla saha kenarında takımını yönetip adını taşıyan stadın ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Futbolculuk döneminde Altay formasıyla 1980'de Türkiye Kupası'nı kaldıran Mustafa Denizli, Alsancak Stadı'nda son maçına 12 Haziran 1983'te Ankaragücü karşısında çıktı. İzmir'de 3-3 beraberlikle sonuçlanan müsabakada Denizli, takımının 3'üncü golüne imza attı. Denizli, teknik adam olarak Çaykur Rizespor'u çalıştırdığı 6 Nisan 2013'te Karşıyaka'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada Alsancak Stadı'ndaki son maçına çıktı. Üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik direktör olan Denizli, A Milli Takım'a Euro 2000'de çeyrek final oynattı.

TARAFTARA BİLET JESTİ

Altay yönetimi bu çok özel karşılaşma için bilet fiyatlarında büyük indirime giderek 12'nci adama jest yaptı. Siyah-beyazlılar, kale arkası tribünü için bilet fiyatını 1 TL olarak belirlerken, maraton ve numaralı batı üst tribünü 5, numaralı batı alt tribünü 15 TL'den satışa bugün çıkacak. VIP tribün bilet fiyatı ise 50 TL olarak belirlendi. Altaylı taraftarların kısa süre içinde biletleri tüketerek tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.

2755 GÜN SONRA MAÇ OYNANACAK

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda son maç 27 Mayıs 2014'te TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynandı. Altay ise bu stadyumdaki son karşılaşmasında 11 Mayıs 2014'te İstanbul Güngörenspor karşılaşıp, rakibini 5-2 mağlup etti. Alsancak'ta 2755 gün sonra bir müsabaka oynanacak. Altay ise 2771 gün sonra evine dönecek.

TRİBÜNDE GÖRSEL ŞOV

Altay taraftarları bu özel karşılaşma öncesi ciddi bir hazırlık süreci geçirdi. Takım otobüsünü meşalelerle karşılamaya hazırlanan siyah-beyazlıların, tribünde 3 ayrı koreografi yapacağı öğrenildi. Özel pankartlarla tribünleri süsleyecek Altaylı taraftarlar, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin futbolculuk döneminde Alsancak'ta kaldırdığı Türkiye Kupası'nın görselini sergileyecek.

GÖÇEBEYE DÖNDÜ

Altay, 2014 yılında Alsancak Stadı kapatıldıktan sonra adeta göçebeye döndü. Siyah-beyazlılar, iç saha maçları 6 farklı stadyumda oynamak zorunda kaldı. İzmir temsilcisi bu süreçte Menemen İlçe, İzmir Atatürk, Turgutlu 7 Eylül, Buca İlçe, Yeni Buca ve son olarak Bornova Aziz Kocaoğlu statlarında taraftarıyla buluştu. Siyah-beyazlı yönetim, "Teşekkürler Bornova" başlığıyla, "Evimiz Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın özlemini hafiflettiren, Süper Lig'e çıkmamızda büyük pay sahibi olan ve uğruna her zaman inandığımız Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na veda ediyoruz. Sonsuz teşekkürler" mesajı yayınladı.

HATIRA BİLETİ DAĞITILACAK

Altay yönetimi yarına özel stada girecek seyircilere anı biletleri dağıtacak. Biletlerle birlikte Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun imzalı mesajının yer aldığı bir mektup taraftarlara stadyum girişinde verilecek. Hatıra biletlerinin seri numarası, Altay'ın kuruluş yılına ithafen 1914 olacak.

İLK MAÇLAR 1910'LU YILLARDA

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk olarak futbol 1910'lu yıllarda oynandı. İzmir'de Rumların kurduğu Panionios kulübünün maçlarını oynadığı arazide 1929 yılında tribünleri yapılan stat, yıkılmadan önceki son şeklini 1971 Akdeniz Oyunları öncesinde aldı. Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı.

Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar 1966-1967, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Alsancak Stadı'nda belli oldu. Stat, A Milli Takım'ın 13 Mart 1968'de Tunus'la oynadığı özel maça da sahipliği yaptı. Birçok Avrupa Kupası maçına sahne olan Alsancak Stadı'nda Göztepe, 1968-1969 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayıp Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu. Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda ikinci turda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek elemişti.