Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki görkemli maçın kaybedeni Altay oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Altay, yenilenmesinin ardından 7.5 yıl sonra ilk maçın oynandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu

Maçta gol perdesini 21'inci dakikada ceza sahası dışından attığı golle Pinares açtı. 38'inci dakikada Diouf vole vuruşuyla skoru eşitledi. Atakaş Hatayspor, 75'te Saint-Louis ile öne geçti. Diouf 86'da penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla Altay 18 puanda kalırken, Atakaş Hatayspor puanını 29'a çıkardı.

11'inci dakikada savunmanın hatasından yararlanan Diouf, kaleci Lis'i çalımladı. Diof'un pasında topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top son anda İbrahim'den döndü.

21'inci dakikada Altay golü buldu. Pinares ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 1-0.

38'inci dakikada Atakaş Hatayspor skoru eşitledi. Kullanılan köşe vuruşunda Riberio içeriye ortaladı. Fatih'in kafayla indirdiği topa gelişine voleyi vuran Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Riberio orta alandan kaptığı topla rakip ceza sahasına girerek sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Lis topu tokatladı ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Saint-Louis kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

71'inci dakikada Saint-Louis'in pasında Diouf kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diouf'un vuruşunda top kaleci Lis'den sekip üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Saint-Louis'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

75'inci dakikada sağ kanattan Altay yarı alanına giren Lobjanidze topu içeriye çevirdi. Lis'in hatalı çıkışı sonrası bekletmeden vuruşunu yapan Saint-Louis topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

84'üncü dakikada İbrahim Lobjanidze'yi düşürdü. Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

86'ncı dakikada Diouf'un kullandığı penaltıda kaleci Lis topu sağ köşeden çıkardı.

87'nci dakikada Riberio'nun kullanığı köşe vuruşunda top direkt kaleye yöneldi, yan direk gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-1'lik konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.



STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx), Furkan Ürün (xx)

ALTAY: Lis (xx) - Tolga (x), İbrahim (x), Murat (xx), Naderi (xx) (Dk. 74 Paixao x), Ceyhun (xx) (Dk. 88 Rayan), Thiam (x), Pinares (xxx), Kappel (xx), Rodriguez (xx) (Dk. 88 Thaciano), Bamba (x)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Kamil Ahmet (xx), Fatih (xxx), Burak (xx), Falette (xxx), Sackey (xx), Riberio (xxx), Saint-Louis (xxx), Adekugbe (xx), Kamara (x) (Dk. 68 Lobjanidze xx), Diouf (xxx)

GOLLER: Dk. 21 Pinares (Altay) - Dk. 38 Diouf, Dk. 75 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Rodriguez, Kappel, Tolga (Altay) - Kamara, Sackey, Diouf, Ömer Erdoğan (TD) (Atakaş Hatayspor)

Altay - Atakaş Hatayspor maçından notlar



İzmirli futbolseverlerin yıllardır hasretle beklediği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaklaşık 7.5 yıl aradan sonra futbol maçı oynadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım 2021 tarihinde resmi açılışını yaptığı statta Altay ve Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Statta son maç 27 Mayıs 2014'te TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynandı. Konuk Hatayspor 2755 gün sonra böylece stadın hem kapanışını hem de açılışını yapan takım oldu. Altay ise buradaki son karşılaşmasında 11 Mayıs 2014'te İstanbul Güngörenspor'la karşılaştı, müsabakayı 5-2 kazandı.

YAKLAŞIK 130 MİLYON TL'YE MAL OLDU

Depreme dayanıksız olması nedeniyle çürük raporu almasının ardından 2014 yılında kapatılıp, 2015'te yıkılan Alsancak Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından UEFA standartlarında yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelesini kestiği stadın ismi şu an Altay'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değişti. Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan 14 bin kişi seyirci kapasiteli stadyumun dış kaplamasında siyah-beyaz, koltuklarında ise kırmızı-beyaz renkler tercih edildi. Stada 700 kapasiteli deplasman seyirci tribünü de eklendi.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN BÜYÜK GURURU

Türk futboluna adını ilk önce Altay'la duyuran ve şu an siyah-beyazlıların teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli, büyük gurur yaşadı. Adının verildiği stada teknik adam olarak ilk kez çıkan 72 yaşındaki çalıştırıcıyı tribünler bağrına bastı. Geçen sezon tam 18 yıl forma giydiği Altay'a 38 sene sonra teknik direktör olarak geri dönen Mustafa Denizli, Alsancak Stadı'nda son maçına 12 Haziran 1983'te Ankaragücü karşısında çıktı. Mustafa Denizli 3-3 berabere biten müsabakada gol sevinci yaşadı. Denizli, teknik adam olarak ise Alsancak Stadı'ndaki son maçına Çaykur Rizespor'un başında çıktı. Çaykur Rizespor, 6 Nisan 2013'te Karşıyaka'yı bu statta 1-0 yendi.

TARAFTARDAN İLGİ BÜYÜK

Altaylı futbolseverler Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk maça ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı yönetim bu karşılaşmaya özel olarak biletlerde indirime gitti. Kurmaylar, kale arkası tribünü için bilet fiyatını 1 TL olarak belirlerken, maraton ve numaralı batı üst tribünü 5, numaralı batı alt tribünü 15 TL'den satışa çıkardı. Biletlerin büyük kısmını tüketen taraftarlar tarihi geceye şahit oldu

GÖRSEL ŞOV YAPILDI

Altay taraftarları bu özel karşılaşma öncesi görsel şova imza attı. Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle kareografi gösterisi yapamayan Altaylı taraftarlar buna rağmen hazırladıkları bayrak, döviz ve pankartlarla renkli görüntüler oluşturdu. Maç başlar başlamaz ise siyah ve beyaz renkteki balonlar kapalı tribünden uçuruldu.

İBRAHİM ÖZTÜRK'TEN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk hem eski Alsancak Stadı'nda hem de yeni adıyla Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda maç oynamanın gururunu yaşadı. Deneyimli stoper 2006-2007 sezonunda formasını giydiği Altay'da Alsancak Stadı'nda birçok maça çıktı. 40 yaşında kariyerini sürdüren İbrahim Hatayspor karşılaşmasına 11'de başladı.

HATIRA BİLETİ VE ATKILAR DAĞITILDI

Altay yönetimi bu akşama özel stada gelen taraftarlara anı biletleri ve atkıları dağıttı. Biletlerle birlikte Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun imzalı mesajının yer aldığı bir mektup taraftarlara stadyum girişinde verildi. Hatıra biletlerinin seri numarası, Altay'ın kuruluş yılına ithafen 1914 olarak belirlendi.

İLK GOL PİNARES'TEN GELDİ

Altay'ın Şilili futbolcusu Pinares tarihe geçti. Maçın 21'inci dakikasında mükemmel bir gole imza atan Pinares, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk sevinci yaşayan isim olarak kayıtlara adını yazdırdı.