Alsancak Stadı, gelecek sezona yetiştirilmeye çalışılıyor

Alsancak Stadı'ndaki inşaat çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kontrollü olarak devam ettiği bildirildi.

Alsancak Stadı, gelecek sezona yetiştirilmeye çalışılıyor
17 Nisan 2020 Cuma 11:39

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfından (İZVAK) yapılan açıklamada, Alsancak Stadı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğü, kale arkası ve misafir takım tribünlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Açıklamada, localar, soyunma odaları, ortak kullanım alanları, mekanik ve elektrik altyapılarının hazırlandığı, stadın 2020-2021 sezonuna yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Önceki Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi günlük maske üretimini 60 bine çıkardı
Sonraki Haber
Kalp krizinden hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.