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Alsancak Stadı ne zaman bitecek?

İzmir futbolunun yeniden kapılarını açmasını yıllardır heyecanla beklediği Alsancak Stadı'nın inşaatında zemin çalışmaları sürüyor

Alsancak Stadı ne zaman bitecek?
15 Ağustos 2021 Pazar 13:45

Skorbordları takılan statta zemin altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra çimlendirme ve koltuk montajına geçilecek. Çürük olduğu gerekçesiyle 2014'te kapatılıp 2015 yılında yıkılan, yeniden inşaat ihalesi Nisan 2017'de yapılarak, temeli 9 Eylül 2017'de atılan stadın bu sezon kasım ayına yetişmesi hedefleniyor.

Toplam 130 milyon TL'ye mal olacak yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki stadın geçen haziran ayında çim saha, koltuk montajı, altyapı, ışıklandırma, elektronik bilet sistemi ve çevre düzenlemesi için gerçekleştirilen ikmal ihalesini inşaatı sürdüren şirket 19 milyon 988 bin TL bedelle üstlenmişti. Alsancak Stadı, ilk haliyle futbol oynanmaya başladığı 1910 yılından beri İzmir futbolunun mabedi konumunda.


Kaynak: DHA
Etiketler; #alsancak stadı #alsancak stat inşaatı #izmir
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