Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi.  

Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1
09 Kasım 2019 Cumartesi 23:09

Maçın 43. dakikasında Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü. 

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Muhammet Yumak

Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Kappel, Tavares, Deniz Vural (Dk. 63 Oğuz Han Aynaoğlu), Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Leandrinho (Dk. 63 Tatos), Putsila (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Paixao

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş (Dk. 63 Abdulhamit Yıldız), Bülent Cevahir, Barış Özbek, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 82 Ramazan Civelek), Zeki Yıldırım (Dk. 75 Arif Morkaya), Turgut Doğan Şahin, Emeghara

Gol: Dk. 30 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük) 

Sarı kartlar: Dk. 27 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Barış Başdaş, Dk. 84 Dobrovoljc, Dk. 87 Koray Altınay, Dk. 90+1 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 36 Gençer Cansev, Dk. 43 Erhan Kartal, Dk. 62 Leandrinho, Dk. 90+2 Hüsamettin Yener (Altay)


Kaynak: AA
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