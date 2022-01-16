İZMİR'DE 162 DEVE GÜREŞTİ
İZMİR'DE 162 DEVE GÜREŞTİ
0
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
0
SEZEN AKSU'YA ŞARKI TEPKİSİ
SEZEN AKSU'YA ŞARKI TEPKİSİ
0
NAZIM HİKMET İZMİR'DE ANILDI
NAZIM HİKMET İZMİR'DE ANILDI
0

Altay 108 yaşında

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, kuruluşunun 108'inci yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutladı

Altay 108 yaşında
16 Ocak 2022 Pazar 16:09

Siyah-beyazlılar, Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra ebediyete intikal eden Altaylılar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, bando eşliğinde İstiklal Marşı okudu. Törene, Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, efsane futbolculardan Ayfer Elmastaşoğlu, Altyapı Teknik Sorumlusu Zafer Bilgetay, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Sidal Çandarlı, yönetim kurulu üyeleri, altyapı antrenör ve oyuncuları katıldı. 

Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen İzmir ekibinde Başkan Ekmekçioğlu, bu dönemde en büyük ihtiyaçlarının birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. Altay'ın 108 yıldır şanla, şerefle bu ülkeye hizmet ederek, gençleri yetiştirerek bugüne kadar geldiğini dile getiren Özgür Ekmekçioğlu, "Altay'ımız sadece bir ağacın gövdesi değil, bu toprağa köklerini salmış asırlık bir çınardır. Süper Lig'de bir mücadele veriyoruz. Bu sene ihtiyacımız olan en büyük şey birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Hepimize nice yıllar diliyorum" diye konuştu. Tören siyah-beyazlıların Altay Marşı ile son buldu.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #spor #izmir
Önceki Haber
Ege Denizi'nde deprem: 5.3 ile sallandı
Sonraki Haber
Karşıyaka - Esenler Erokspor: 1-2
Altay - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Altay - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
0
Karşıyaka - Esenler Erokspor: 1-2
Karşıyaka - Esenler Erokspor: 1-2
0
Göztepe'de Tannane şoku
Göztepe'de Tannane şoku
0
Altay'da Mustafa Denizli şoku!
Altay'da Mustafa Denizli şoku!
0
Bucaspor 1928 kaleci Murat'la imzaladı
Bucaspor 1928 kaleci Murat'la imzaladı
0
Altay'da Kappel bilmecesi
Altay'da Kappel bilmecesi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.