Altay 2'de 2 için Sakaryaspor önünde

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde İstanbul'da Erzurumspor FK'yı 4-2 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Altay, sahasında Süper Lig'i hedefleyen Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde İstanbul'da Erzurumspor FK'yı 4-2 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Altay, yarın sahasında Süper Lig'i hedefleyen Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Çağdaş Altay görev alacak. Siyah-beyazlılar ilk yarıdaki Göztepe derbisinden beri devam eden cezası nedeniyle karşılaşmayı yine taraftarından yoksun olarak oynayacak.

Teknik direktör Tuna Üzümcü, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından Sakaryaspor'u da yenecek güçte olduklarını dile getirdi. Seri yakalayıp alt sıralardan uzakaşacaklarını ifade eden Üzümcü, "Maça çok moralli hazırlanıyoruz. Bu maçı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. İki köklü rakibin karşılaşacağı bu maç öncesi Altay'ın 28 puanı bulunuyor. İzmirli teknik adam Taner Taşkın yönetiminde son 11 maçın 10'unu kazanan Sakaryaspor ise 52 puanla ilk 2 yarışı veriyor.