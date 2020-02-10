Altay 3 puanı söktü aldı

TFF 1. Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Altay evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak puanını 31 e çıkardı.

Erkan KART- Bornova Aziz Kocaoğlu Stad'ındaki karşılaşmada konuk ekip 30. Dakikada Burak'ın golüyle öne geçerken, Altay 49. Dakikada Yılmaz ve 87. Dakikada Paixao'nun golleriyle maçı 2-1 kazandı. Boluspor'da Gökhan, 71'inci dakikada kırmıza kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Altay 31 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korurken, son sıraya gerileyen ve 15 puanda kalan Boluspor'un galibiyet özlemi 12 haftaya yükseldi. Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Mavi

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Kappel (Dk.48 Kerim Avcı), Tavares (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Özgür Özkaya, Turgut Doğan

Şahin (Dk. 83 Martires), Putsila, Paixao, Adamu, Cenk Özkacar

Boluspor: Mosquera, Adilehou, Gökhan Sazdağı, Arif Morkaya, Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 28 Fethi Özer), Kidric, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak (Dk. 85 Melih Okutan), Dzon (Dk. 61 Mustafa Eskihallaç), Burak Bekaroğlu

Goller: Dk. 49 Yılmaz Özeren, Dk. 87 Paixao (Altay), Dk. 30 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Maç dakikaları:

14. Dakikada ev sahibi ekipten Doğan meşin yuvarlağı altı pasa gönderdi. Paixao'nun vuruşanda Burak topu çizgiden çıkardı.

30. Dakikada Boluspor öne geçti. Soldan gelen kornerde Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde Burak kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

41. Dakikada Burak'ın geri pasında topu kapan Altaylı Paixao kaleciyi geçti. Boş kaleye şutunda top direk dibinden auta çıktı.

49. Dakikada Altay skora denge getirdi. Soldan ceza sahasına giren Doğan'ın ortasında Yılmaz gelişine bir şutla fileleri sarstı: 1-1.

71. Dakikada Altaylı Abdülkerim'e sert giren Bolusporlu Gökhan 2. Sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

82. Dakikada Altay atağında Erhan'ın sağdan yerden ortasında topu ceza sahasında kontrol eden Doğan'ın sağ çaprazdan sert şutunda top direkten dışarı gitti.

86. Dakikada ceza sahası dışından Altaylı Özgür çok sert vurdu, top üst direkten dışarı gitti.

87. Dakikada Altay öne geçti. Putsila'nın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Paixao meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay maçı bu skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.