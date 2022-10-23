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Altay 5 haftadır galibiyete hasret

Spor Toto 1’inci Lig’de son 2 maçında Manisa FK (D) ve Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Altay’ın galibiyet özlemi 5 haftaya yükseldi

Altay 5 haftadır galibiyete hasret
23 Ekim 2022 Pazar 16:04

Ligdeki tek zaferini 5’inci haftada evinde Bodrumspor önünde 2-0’lık skorla alan İzmir ekibi, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Geçen hafta Manisa deplasmanında attığı penaltı golüyle takımına 1 puan kazandıran Paixao, dün de kafa vuruşuyla ağları sarsarak toplamda 4 gole ulaştı. Kazanamasa da kolay kaybetmeyen Altay, yine de düşme hattında kalmaktan kurtulamadı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Gole kadar oyun olarak çok güzel şeyler yaptık" diye konuştu. Kaloğlu, "Pozisyonlarımız da vardı. Devre arasında yaptığımız değişikliklerle oyuna biraz daha ağırlığımızı koyduk. Pes etmedik. En önemli detay bu. Biz Altay olarak pes etmiyoruz. Biraz daha becerikli olmamız gerekiyor. Yine de golü bulduk. Maalesef iyi durumdayken Tolga’nın sakatlığı bizim için üzücü oldu. Oyuna sonradan giren genç oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. 1 puanı aldık, kazanmamız gerekiyordu. Bu konuda üzgünüz. Ön bölgede daha becerikli olmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Biz onlarla güçlüyüz. İnşallah sezonu iyi yerde bitireceğiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Sakaryaspor maçına iyi hazırlanıp kazanmaya gideceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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