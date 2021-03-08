Altay: 5 - Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında, bir üst lig hedefiyle mücadele eden iki takımın mücadelesinde Altay, konuk ettiği Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti

Altay'ın gollerini 45+1'inci dakikada penaltıdan Paixao, 49'uncu dakikada Kappel, 66'ncı dakikada Murat, 90'ıncı dakikada Deniz, 90+2'nci dakikada ise Ziya kaydetti. Tuzlaspor'da Yasin, 45+1'inci dakikada neden olduğu penaltı pozisyonunda direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 2'de 2 yapıp iç sahadaki kötü gidişe son veren Altay 44 puana ulaşarak ilk 2 iddiasını sürdürürken, Tuzlaspor ise 41 puanda kaldı. 6'ncı dakikada konuk ekip etkili geldi. Soldan Pucko'nun ortasında arka direkte müsait pozisyonda Thuram kafayı vurdu, yerden seken top az farkla üstten dışarı gitti. 19'uncu dakikada Altaylı Kappel sağdan kesti, ceza sahasında Regattin'in kafa şutunda kaleci Haydar topa iki hamlede sahip oldu. 30'uncu dakikada Pucko'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı. 34'üncü dakikada ev sahibi ekipten Erhan soldan çalımlarla ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Haydar topu kornere çeldi. 45+1'inci dakikada Yasin'le ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Paixao yerde kaldı, hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verip, Yasin'e direkt kırmızı kart gösterdi. Paixao penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 49'uncu dakikada sol çaprazdan Erhan'ın şutunda kaleci Haydar'ın çeldiği topu altıpasta Kappel filelere yolladı: 2-0. 66'ncı dakikada Altay iyice rahatladı. Sağdan Regattin'in ortasında arka direkte topla buluşan Murat kalabalık savunmanın arasından yerden bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0. 90'ıncı dakikada soldan Mossoro'nun ortasında arka direkte Deniz kafayla topu ağlara gönderdi: 4-0. 90+2'nci dakikada Tuzlaspor ceza sahasında oluşan karambolde Ziya maçın skorunu belirledi: 5-0. STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Oğuz Terzi (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx) ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx) (Dk. 82 Cebrail xx), Berkay (xxx), Murat (xxx), Mehmet Erdem (xx), Scuk (xxx), Thiam (xx) (Dk. 71 Mossoro xxx), Kappel (xxx) (Dk. 59 Ziya xxx), Regattin (xxx) (Dk. 82 Deniz xxx) , Erhan (xx) (Dk. 71 İlhan xx), Paixao (xxx) TUZLASPOR: Haydar (x) (Dk. 62 Metin x) - Samet (xx), İsmail (xx), Rotman (xx), Anıl (x) (Dk. 59 Ahmet x), Muhammed (xx), Cajic (xx), Pucko (xx) (Dk. 59 Onur x), Gökcan (xx), Yasin (x), Thuram (xx) (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu x) GOLLER: Dk. 45+1 (Pen) Paixao, Dk. 49 Kappel, Dk. 66 Murat, Dk. 90 Deniz, 90+2 Ziya (Altay) KIRMIZI KART: Dk. 45+1 Yasin (Tuzlaspor) SARI KARTLAR: Tolga, Scuk (Altay) - Anıl, Rotman (Tuzlaspor)

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