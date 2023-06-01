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Altay'a Cenk piyangosu

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı ve tarihi borç yüküyle kümede kalmayı başaran Altay'a altyapısından yetişen milli yıldız Cenk Özkaçar'dan müjdeli haber geldi

Altay'a Cenk piyangosu
01 Haziran 2023 Perşembe 11:00

İspanya'da La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın, sezon başında Fransız kulübü Lyon'dan kiraladığı milli stoperin sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro borservis karşılığında satın alma maddesini kullanma kararı aldığı öğrenildi. Valencia opsiyonu kullanırsa Altay da 22 yaşındaki futbolcunun transferinden 500 bin Euro (11 milyon TL) daha kazanacak. 

İzmir temsilcisi, altyapısında yetiştirip 2020 yazında henüz 19 yaşındayken 1.5 milyon Euro bonservisle Olympique Lyon'a sattığı Cenk'in sözleşmesini sonraki transferinden de yüzde 10 pay alma maddesi koydurmuştu. Lyon'da fazla şans bulamayarak geçen sezon Belçika'da Leuven'e, bu sezon da İspanyol devi Valencia'ya kiralanan Cenk, performansıyla dikkat çekti. A Milli Takım kadrosuna girmeyi de başaran Cenk, bu sezon La Liga'da 14'ü ilk 11'de 17 maçta forma giydi. Altay, sezon başında Galatasaray'a 20 milyon TL'ye sattığı Kazım Karataş'tan da sarı-kırmızılılar şampiyon olunca 2 milyon TL bonus kazanmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #Spor Toto 1inci Lig #transfer
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